ترامب يهاجم الديمقراطيين ويصفهم بالراديكاليين.. ويخاطب مؤيديه: سنحقق نصرا هائلا

ريهام عبد الله

أكد المرشح الرئاسي، دونالد ترامب، أن يوم الانتخابات الرئاسية، هو الأهم في التاريخ الأمريكي، وهاجم الحزب الديمقراطى، ووصفهم بالراديكاليين والشيوعين، وقال مخاطبا مؤيديه :"سنحقق نصرًا هائلاً ونجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس :"إنه يوم الانتخابات، سيكون هذا أهم يوم في التاريخ الأمريكي، إن حماسة الناخبين تتخطى الحدود لأن الناس يريدون أن يجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى، وهذا يعني أن الانتظار سيكون طويل".

وتابع :"أريدكم أن تدلوا بأصواتكم بغض النظر عن المدة التي يستغرقها ذلك، يريد الديمقراطيون الشيوعيون الراديكاليون أن تحزموا أمتعتكم وتعودوا إلى بيوتكم".

واختتم :"معًا، سنحقق نصرًا هائلاً ونجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".



ترامب عبر إكس

وتتأرجح اختيارات الناخبين الأمريكيين ما بين دونالد ترامب و كامالا هاريس بحسب مواقف كليهما من العديد من القضايا الداخلية التي تمس المواطن الأمريكي بشكل مباشر، وبمقدمتها ملف الإجهاض والضرائب وغير ذلك.

وفي ملف الإجهاض ، تتبنى المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس موقفاً داعماً لحق النساء في الإجهاض ، وهو الحق الذي تم تقييده بحكم من المحكمة الأمريكية العليا في يونيو 2022 ، بعدما كانت تلك العمليات مجازة قانوناً منذ عام 1973.

وقبل أيام، استعانت هاريس بالنجمة بيونسيه في تجمع انتخابي حاشد بولاية تكساس، وتطرقت إلى ملف الإجهاض، وخاطبت جمهورها قائلة: "بالنسبة لجميع الرجال والنساء هنا، والذين يشاهدون فى جميع أنحاء البلاد، نحن بحاجة إليكم.. إن حظر الإجهاض شبه الكامل فى الولاية قد يصبح قانونًا للبلاد إذا تم انتخاب دونالد ترامب المرشح الجمهورى، والرئيس الأمريكى السابق".

في المقابل ، يتبنى دونالد ترامب موقفاً رافضاً للإجهاض ، وسبق أن قال في تصريحات عدة إن السماح بتنفيذ النساء عمليات الإجهاض يعد بمثابة "قتل"، غير أنه حاول خلال الأشهر القليلة الماضية تبني موقف أقل حدة.

وفي أغسطس الماضي، قال ترامب إنه لن يدعم استفتاء بشأن الحق في الإجهاض في ولايته فلوريدا بعد 24 ساعة فقط من تصريحه بأنه قد يفعل ذلك، وهو التوضيح الذي جاء بعد ردود فعل حادة من مناهضي الإجهاض، ما رفع من حدة مخاوف الجمهوريين من أن استمرار التردد بشأن هذا الملف قد يعرض المرشح الجمهوري لخسارة تأييد الناخبين المتدينين.