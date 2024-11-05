مرشح جمهورى لمنصب نائب الرئيس: صوتوا لدونالد ترامب من أجل مصلحة أمريكا

كتب عبد الوهاب الجندى

حث المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس الناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية، على المشاركة في التصويت لصالح المرشح دونالد ترامب، من أجل مصلحة أمريكا، حسب تعبيره كما نشرت وسائل إعلام أمريكية.

ومع انطلاق التصويت فى الانتخابات الأمريكية 2024، فإن الجميع حول العالم ينتظر بشدة ما ستسفر عنه هذه الانتخابات ومن سيكون الفائز بسباق البيت الأبيض، الديمقراطية كامالا هاريس، أو الجمهورى دونالد ترامب.

ويحظى ترامب بمعدلات تأييد مرتفعة في أوساط المسيحيين المتدينين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن تأييد الإنجيليين البيض للمرشح الجمهوري ما زال قوياً كما كان في انتخابات 2016 و2020، مدفوعاً بآراء ترامب ومواقفه من قضايا مثل المثلية والإجهاض.