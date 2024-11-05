مرشح جمهورى لمنصب نائب الرئيس: صوتوا لدونالد ترامب من أجل مصلحة أمريكا

حث المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس الناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية، على المشاركة في التصويت لصالح المرشح دونالد ترامب، من أجل مصلحة أمريكا، حسب تعبيره كما نشرت وسائل إعلام أمريكية.
ومع انطلاق التصويت فى الانتخابات الأمريكية 2024، فإن الجميع حول العالم ينتظر بشدة ما ستسفر عنه هذه الانتخابات ومن سيكون الفائز بسباق البيت الأبيض، الديمقراطية كامالا هاريس، أو الجمهورى دونالد ترامب.
وبرغم أن معهد الأبحاث الدينية العامة في الولايات المتحدة يشير إلى أن الانجيليين البيض لا يتعدون حاجز الـ15% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنهم من الكتل التصويتية الحريصة على المشاركة في الانتخابات، حيث يمثلون قرابة 25% من المشاركين الفعليين في التصويت.
ووفق استطلاعات الرأي ، ففى آخر اقتراعين رئاسيين، صوت حوالى 80% من هؤلاء الإنجيليين البيض لمصلحة ترامب، وهو ما دفع المرشح الجمهوري للرهان بشكل واضح على تلك الكتلة التصويتية في انتخابات 2024 .
وخلال حملته الانتخابية ، حرص ترامب علي عقد مؤتمر انتخابي مع عدد من رجال الدين بولاية نورث كارولينا، وتحدث حينها عن محاولة اغتياله، مشيراً إلى أن "إيمانه اكتسب معانى جديدة" بعد تلك الحادثة. وتابع: "اعتقد أن الرب أنقذني من أجل غاية معينة".
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