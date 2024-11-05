ترامب أم هاريس.. موعد إعلان الفائز فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

كتبت: ريم عبد الحميد ـ رباب فتحى

تقارب ملحوظ كشفته استطلاعات الرأى بين حظوظ دونالد ترامب وكامالا هاريس، وهو ما عكسته أول نتائج الانتخابات الأمريكية 2024، بعد انتهاء فرز أصوات قرية "ديكسفيل نوتش" وهي إحدي القري الصغيرة بولاية نيوهامبشير شمال شرق البلاد، وتضم 6 ناخبين فقط.

وأسفرت عمليات فرز الأصوات عن تعادل ترامب وهاريس، بواقع 3 أصوات لكل منهما، وهو ما يطرح سؤالا هما حول موعد إعلان الفائز في الانتخابات الأمريكية، وما هي سيناريوهات ما بعد انتهاء التصويت.

وسيناريو التعادل فى نتائج الانتخابات الامريكية قائم، حيث يتفق المراقبون ووسائل الإعلام الأمريكية علي أن انتخابات هذا العام متقاربة بشكل غير مسبوق يصعب معه التنبؤ بالساكن الجديد للبيت الأبيض، لاسيما وإن أغلب استطلاعات الرأي أظهرت هامش ضيق للغاية بين مرشحة الديمقراطيين، كامالا هاريس ومرشح الجمهوريين، دونالد ترامب.

وفي تقرير لها، ذكرت صحيفة جارديان البريطانية، أن النتيجة النهائية لن تعلن إلا بعد أيام من انتهاء الانتخابات، موضحة أنه إذا كانت استطلاعات الرأي خاطئة وكان أحد المرشحين متقدما بوضوح على الآخر مثلما كان الحال عندما فاز رونالد ريجان في 49 ولاية في عام 1984 فستكون النتيجة واضحة في غضون ساعات.

ولكن نظرا لقرب الانتخابات في عامي 2016 و 2020، فإن عدم حسم النتيجة الذى قد يستمر طوال الليل وربما أيام بعد ذلك هو الأكثر احتمالا، ومن الممكن أيضا أن تستمر الدعاوي القضائية المطولة: فقد قدم المانحون الجمهوريون والمليارديرات المحافظون 140 مليون دولار لخمسين مجموعة "نزاهة انتخابية" مستعدة لخوض المعركة لتجنب الفوضى التي أعقبت انتخابات 2020 عندما رفض ترامب فوز جو بايدن مما أسفر عن أعمال عنف سياسى واقتحام الكونجرس فى 6 يناير 2021.

وغالبا ما تتوقع مؤسسات إخبارية مثل وكالة أسوشيتد برس (AP) الفائز في ليلة الانتخابات على أساس تحليل الأصوات التي تم فرزها بالفعل، وعدد الأصوات المتبقية والهامش بين المرشحين، وتقول الوكالة إن معدل دقتها في الانتخابات العامة العديدة الماضية أعلى من 99.9٪. عادة ما يعترف المرشح الخاسر بالهزيمة في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، مما يشير إلى أن المنافسة انتهت فعليا.

ولا يزال هناك عمل يجب القيام به رسميا. وينتهي المسئولون المحليون من فرز الأصوات في الأيام التي تلي الانتخابات ويرسلون نتائجهم إلى مسئولي الولاية. ويوافق المسئولون على النتائج ويرسلونها إلى المسئولين الفيدراليين. ويتعين على كل ولاية أن تسمي الأفراد المعروفين بالناخبين بحلول الحادي عشر من ديسمبر؛ ويتعين عليهم أن يجتمعوا في عواصم ولاياتهم للإدلاء بأصواتهم للرئيس ونائب الرئيس في السابع عشر من ديسمبر.

وفي السادس من يناير المقبل، سيعمل مجلس النواب ومجلس الشيوخ على فرز وتصنيف الشهادات الانتخابية في جلسة مشتركة. ويشغل نائب الرئيس منصب رئيس مجلس الشيوخ ويترأس رسميا استلام وفرز الأصوات الانتخابية المدلى بها ويعلن النتيجة. وفي هذه الحالة، ستعلن هاريس عن فوزها أو هزيمتها في الذكرى الرابعة للتمرد في مبنى الكابيتول الأمريكي. ويشار إلى أن مايك بنس، نائب ترامب كان موجودا فى مجلس الشيوخ حينما اقتحمه أنصار ترامب فى 6 يناير.

وفي عام 2020، أعلنت وكالة أسوشيتد برس فوز جو بايدن بعد أربعة أيام من يوم الانتخابات - في الساعة 11.26 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم السبت 7 نوفمبر. وكان ترامب قد أعلن النصر قبل ثلاثة أيام، حتى مع بقاء أكثر من مليون بطاقة اقتراع غير محتسبة، واستمر في خسارة أكثر من 60 طعنًا قانونيًا. ويخشى الخبراء قيامه بجهد مماثل هذه المرة.



حرص الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لـ انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، علي حث أنصارهما علي المشاركة في الانتخابات مع انطلاق التصويت بغالبية الولايات، وسط ترقب عالمي للنتائج التي ستحدد اسم الرئيس الـ47 للبلاد.

وخلال الساعات القلية الماضية، نشرت كامالا هاريس ، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المرشحة عن الحزب الديمقراطي سلسلة تغريدات علي موقع X قالت خلالها : "اطرقوا الأبواب، هاتفوا الناخبين، تواصلوا مع أصدقائكم وعائلتكم. معاً سندوّن فصلاً جديداً لأعظم قصة قد تُروى".

وتابعت هاريس : "انتخابك هو صوتك وصوتك هو قوتك .. اليوم نصوت لأننا نحب بلدنا ونؤمن بوعد أمريكا" ، داعية الناخبين لطلب المساعدة عبر الخط الساخن للجهات المنظمة للانتخابات الرئاسية الأمريكية حال احتاجوا إلى ذلك.

في المقابل، نشر دونالد ترامب مقطع فيديو علي حسابه بموقع X ، حذر خلاله من استمرار تدهور الواقع الأمريكي علي حد وصفه.

وقال ترامب في الفيديو إن الواقع الأمريكي خلال السنوات الأربع الماضية بعهد الرئيس جو بايدن تدهور وتراجع .

ومن المقرر أن يدلي ترامب بصوته بعد قليل بولاية فلوريدا الأمريكية ، بحس ما صرح به في وقت سابق اليوم.

وتضمن مقطع الفيديو مشاهد مستوحاة من حملة ترامب الانتخابية ووعوده لأنصاره في ملفات عدة من بينها قضية الهجرة والحفاظ علي ما أسماه بـ"قيم الأسرة الأمريكية" والنهوض بالاقتصاد، فضلاً عن مشاهد من محاولة اغتياله وكذلك صورة لبطلة الملاكمة إيمان خليف، وفى الخلفية وعد بـ"إعادة أمريكا إلى سابق عهدها كما فعل سابقاً".

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس :"إنه يوم الانتخابات، سيكون هذا أهم يوم في التاريخ الأمريكي، إن حماسة الناخبين تتخطى الحدود لأن الناس يريدون أن يجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى، وهذا يعني أن الانتظار سيكون طويل".

وتابع :"أريدكم أن تدلوا بأصواتكم بغض النظر عن المدة التي يستغرقها ذلك، يريد الديمقراطيون الشيوعيون الراديكاليون أن تحزموا أمتعتكم وتعودوا إلى بيوتكم.. معًا، سنحقق نصرًا هائلاً ونجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".