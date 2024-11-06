الانتخابات الأمريكية.. هاريس تلاحق ترامب وترقب لنتائج ولاية كاليفورنيا

كتبت: نهال أبو السعود

يواصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 تقدمه على منافسته كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي، بعد فرز الأصوات في أكثر من 30 ولاية.

وحصلت ترامب حتي الأن على 215 صوتاً مقابل 104 أصوات لصالح كامالا هاريس من أصوات المجمع الانتخابي، وسط ترقب لنتائج الانتخابات في ولاية كاليفورنيا التي تمثل 54 صوتاً، والمقرر أن تبدأ عمليات الفرز بحلول السابعة صباح الأربعاء فور انتهاء عملية التصويت.

ولا يتم اختيار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وفق الانتخاب المباشر فقط وإنما بموجب آلية المجمع الانتخابي، وهو نظام مستقر في الدستور الأمريكي منذ عام 1787، ليكون حلاً وسطا بين انتخاب رئيس البلاد من الكونجرس أو التصويت الشعبي المباشر، وذلك لضمان تمتع الرئيس بصلاحيات كافية تجعله مستقلا عن الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، ولتحقيق التوازن بين مصالح الولايات الأصغر والأكبر، مع توفير طريقة لاختيار رئيس البلاد.

و المجمع الانتخابى أو "Electoral college" ليس مكانا، بل هو عملية اختبار الأعضاء الناخبين، واجتماعهم، حيث يصوتون لاختيار الرئيس ونائب الرئيس. ويتم عد أصوات أعضاء المجمع الانتخابى من قبل الكونجرس.

ويتكون المجمع من 538 من المندوبين، وللفوز بـ الرئاسة الأمريكية، يحتاج المرشح لتأمين أغلبية 270 صوتا. ويمثل كل ولاية فى المجمع الانتخابى نفس عدد من يمثلها فى الكونجرس؛ ناخبا أو مندوباً عن كل عضو فى مجلس النواب، بالإضافة إلى اثنين لمجلس الشيوخ.

ويخصص لمقاطعة كولومبيا ثلاثة ناخبين، ويتم معاملتها كولاية فى المجمع الانتخابى بموجب التعديل 23 للدستور الأمريكي.

ويلتزم المندوبون بالتصويت لصالح المرشح الذي يختاره الناخبون في الولاية نفسها، ويحصل المرشح صاحب أعلى الأصوات على جميع أصوات المجمع الانتخابي في الولاية، بينما لا يحصل منافسه على شيء، وذلك باستثناء ولايتي مين ونبراسكا اللتين تقسمان أصوات المجمع الانتخابي بحسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح.