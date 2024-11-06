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الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. احتفالات بمقر حملة ترامب.. وأنصار هاريس ينصرفون.. صور

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 07:54 ص
الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. احتفالات بمقر حملة ترامب.. وأنصار هاريس ينصرفون.. صور أنصار دونالد ترامب
وكالات

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شهد مقر حملة المرشح الجمهورى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب احتفالات في فلوريدا، كما أنصرف أنصار كامالا هاريس.

ارتفعت أصوات المرشح الجمهورى دونالد ترامب لتصل إلى 248 صوتا فى المجمع الانتخابى بعد فوزه بولايات، يوتا (6 أصوات)، جورجيا (16 صوتا)، وأيداهو (4 أصوات)، بينما حصلت منافسته كامالا هاريس على 201 صوت بعد تفوقها فى ولايات واشنطن (12 صوتا)، وكاليفورنيا (54 صوتا)، وأوريجن (8 أصوات).

وكان ترامب قد حصد 222 صوتا فى المجمع الانتخابى، بعد فوزه فى 5 ولايات هى: نورث كارولينا (16 صوتا)، يوتا (6 أصوات)، أوهايو (17 صوتا)، كانساس (6 أصوات)، مونتانا (4 أصوات)، فى حين حصلت منافسته كامالا هاريس على 105 أصوات.

وتمكن من خطف الأصوات في ولايات ميسيسبي (6 أصوات) و نورث داكوتا (3 أصوات) وساوث داكوتا (3 أصوات) ووايومينج (3 أصوات) وتكساس (40 صوتا) ونبراسكا (5 أصوات) ولويزيانا (8 أصوات).

كما فاز ترامب بولايات ميسوري (10 أصوات)، وألاباما (9 أصوات)، وأوكلاهوما (7 أصوات)، وتينيسي (11 صوتا)، فلوريدا (30 صوتا) واركنساس (6 أصوات)، وويست فيرجينيا (4 أصوات) وساوث كارولينا (9 أصوات)، وإنديانا (11 صوتا)، وكنتاكى (8 أصوات).

وحسم المرشح الجمهورى السباق فى خمس ولايات متأرجحة، هى: تكساس (40 صوتا)، أوهايو (17 صوتا)، فلوريدا (30 صوتا)، جورجيا (16 صوتا)، ونورث كارولينا (16 صوتا)، ليقترب من حسم السباق الرئاسى إلى البيت الأبيض.

وكانت قد فازت كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الامريكية، بولاية نيو مكسيكو وستحصل على أصوات الهيئة الانتخابية الخمسة للولاية في المجمع الانتخابي، كما فازت هاريس بولاية هاواي التي تضم 4 أصوات في المجمع الانتخابي ليصل إجمالى أصواتها بالمجمع الانتخابي لـ 210 أصوات.

ولا يتم اختيار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وفق الانتخاب المباشر فقط وإنما بموجب آلية المجمع الانتخابي، وهو نظام مستقر في الدستور الأمريكي منذ عام 1787، ليكون حلاً وسطا بين انتخاب رئيس البلاد من الكونجرس أو التصويت الشعبي المباشر، وذلك لضمان تمتع الرئيس بصلاحيات كافية تجعله مستقلا عن الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، ولتحقيق التوازن بين مصالح الولايات الأصغر والأكبر، مع توفير طريقة لاختيار رئيس البلاد.

و المجمع الانتخابى أو "Electoral college" ليس مكانا، بل هو عملية اختبار الأعضاء الناخبين، واجتماعهم، حيث يصوتون لاختيار الرئيس ونائب الرئيس. ويتم عد أصوات أعضاء المجمع الانتخابى من قبل الكونجرس.

ويتكون المجمع من 538 من المندوبين، وللفوز بالرئاسة، يحتاج المرشح لتأمين أغلبية 270 صوتا. ويمثل كل ولاية فى المجمع الانتخابى نفس عدد من يمثلها فى الكونجرس؛ ناخبا أو مندوباً عن كل عضو فى مجلس النواب، بالإضافة إلى اثنين لمجلس الشيوخ.

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