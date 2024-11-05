اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 02:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

بعد تسبب طالب فى وفاة زميله بمدرسة ببورسعيد.. 9 إجراءات عاجلة لوزارة التعليم

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 01:33 م
بعد تسبب طالب فى وفاة زميله بمدرسة ببورسعيد.. 9 إجراءات عاجلة لوزارة التعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة إجراءات صارمة وعاجلة بعد تسبب طالب فى وفاة زميله بمدرسة فى بورسعيد، حيث تمثلت هذه الإجراءات فى النقاط التالية:

- وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف يقدم التعازى والمواساة لأسرة الطالب محمد عمر الذى وافته المنية الأحد الماضى إثر حادث أليم ببورسعيد.

- شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الوزارة لن تتهاون فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية الطلاب.

- تعهد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الوزارة لن تقبل بتكرار مثل هذا الحادث.

- أى تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة

- توفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية فى جميع محافظات الجمهورية، وسعيها لتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة.

- وجه الوزير بسرعة صرف الدعم المقدم من صندوق التأمين على الطلاب لأسرة الطالب، كما وجه بالتكفل بكافة احتياجات الأسرة وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

- اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بناء على توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، إجراءات عاجلة ومشددة عقب الحادث الأليم تضمنت:

- إلغاء تكليف مديرة المدرسة وتحويل جميع المسؤولين فى المدرسة إلى الشؤون القانونية.

- إلغاء تكليف مدير عام التعليم الفنى ومدير إدارة التعليم الصناعى ورئيس قسم التعليم الفنى بإدارة شمال.







وزارة التربية والتعليم

وفاة طالب على يد زميله فى مدرسة ببورسعيد

اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن وفاة طالب بمدرسة فى بورسعيد

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة