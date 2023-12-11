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التعليم توضح عمل صندوق التأمين على الطلبة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 03:26 م
التعليم توضح عمل صندوق التأمين على الطلبة.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بتفاصيل عمل صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر والخدمات التي نقدمها للطلاب من تعويضات للأمراض المزمنة والعمليات الجراحية والوفيات الطبيعية أو بحادث والعجز الكلى والجزئي واعانة أصحاب الهمم كالتالى: 
 
- في حالة الوفاة بحادث داخل المدرسة او اثناء الذهاب والعودة يتم صرف تعويض مبلغ عشرون الف جنيه.
 
- في حالة الوفاه الطبيعية يتم صرف مبلغ عشرة الاف جنيه.
 
- في حالة العجز الكلى يتم صرف قيمة التأمين .
 
- في حالة العجز الجزئي يتم الصرف حسب نسبة العجز .
 
- العمليات الجراحية يتم مساهمة الصندوق حسب كل عملية.
 
- في حالة الامراض المزمنة يتم صرف مبلغ إعانة علاج 2000 جنيه.
 
-أصحاب الهمم يتم صرف اعانه لهم مبلغ 1500 الف وخمسمائة جنيه مرة واحدة فقط
 
- في جميع الأحوال يتم الصرف طبقاً للمستندات المرفقة على أن تعتمد المستندات من الإدارة التعليمية والأبحاث الاجتماعية من اللجنة المشكلة.
 
 






وزارة التربية والتعليم

صندوق التأمين على الطلبة

اخبار مصر



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