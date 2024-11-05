اليوم.. اقتران القمر بكوكب الزهرة ويشاهد بالعين المجردة

كتب محمود راغب

عندما ننظر إلى سماء الليل بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء، سنرى هلال القمر وكوكب الزهرة قريبين من بعضهما فى حدث فلكى مشاهد بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر والزهرة سوف يظهران سويًا قبل حلول ظلمة الليل فى منظر جميل فهما فى الترتيب الثانى والثالث ألمع الأجرام السماوية على التوالى بعد الشمس، ويمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء الغير مضاء من قرص القمر - وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض، وعند رصد كوكب الزهرة عبر التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 75% بنور الشمس فى الوقت الحالى إن المسافة الظاهرية بين القمر والزهرة كبيرة ليظهرا سويا فى مجال روية التلسكوب ولكن يمكن ذلك عبر المناظير.

كوكب الزهرة شديد السطوع لأن غيومه الكثيفة تعكس معظم ضوء الشمس الذى يصل إليه (حوالى 70%) إلى الفضاء، ولأنه أقرب كوكب إلى الأرض، وسيلاحظ أيضًا أن الجزء غير المضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

يعرف كوكب الزهرة غالبًا بنجم المساء عند رؤيته عند المطال المسائى بينما تعرف بنجم الصباح عن المطال الصباحى وقد اعتقد القدماء لزمن طويل أن نجم الصباح ونجم المساء جسمان مختلفان، فأسموهما (فوسفوروس) و (هسبروس) لكن تم إدراك أن الإثنين واحد ويحتمل أن تكون الزهرة الكوكب الأول الذى عرف بهذا الشكل بسبب سطوعه وحركته السريعة نسبيًا.