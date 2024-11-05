الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تتقدم بشكوى ضد ترامب بسبب التنمر

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد محامي الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، أنها تقدمت بشكوى قانونية ضد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب في قضية تتعلق بالتنمر الإلكتروني.



وحسب ما نقلته إذاعة "آر إم سي" الفرنسية، فقد وكلت خليف المحامي بودي لتقديم شكوى أمام مركز مكافحة الكراهية الإلكتروني في مكتب المدعي العام بباريس بعد تعرضها لسلسلة من المضايقات والتشكيك في جنسها من شخصيات إعلامية وسياسية.



وتعرضت إيمان لحملة انتقادات واسعة، خاصة بعد تصريحات الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني التي وصفتها بأنها ستقاتل "رجلا"، مما أثار ردود فعل واسعة، ونتيجة لهذا خرج والدها مدافعا عنها، مقدما وثائق تثبت جنسها عند الولادة.

وخلال الحملة وجّه ترامب انتقاداته إلى خليف، مشيرا إلى الجدل القائم بشأن إدراجها في الملاكمة النسائية، معتبرا أنها مثال على ما يصفها بتجاوزات السماح للرياضيين المتحولين جنسيا بالتنافس في الفئات النسائية.

وسبق أن تناول ترامب الحديث عنها في مقابلة بودكاست، مظهرا دعمه فكرة حماية الرياضات النسائية.

وفي حديثه عن مباراة خليف في الأولمبياد، قال "كان واضحا أنها تنافس فتاة إيطالية وتلقي ضربة قوية لم أر مثلها من قبل"، وجدد دعمه خلق بيئة تنافسية "عادلة" للنساء في الرياضة.