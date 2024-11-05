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الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تتقدم بشكوى ضد ترامب بسبب التنمر

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 04:29 م
الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تتقدم بشكوى ضد ترامب بسبب التنمر الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكد محامي الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، أنها تقدمت بشكوى قانونية ضد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب في قضية تتعلق بالتنمر الإلكتروني.


وحسب ما نقلته إذاعة "آر إم سي" الفرنسية، فقد وكلت خليف المحامي بودي لتقديم شكوى أمام مركز مكافحة الكراهية الإلكتروني في مكتب المدعي العام بباريس بعد تعرضها لسلسلة من المضايقات والتشكيك في جنسها من شخصيات إعلامية وسياسية.


وتعرضت إيمان لحملة انتقادات واسعة، خاصة بعد تصريحات الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني التي وصفتها بأنها ستقاتل "رجلا"، مما أثار ردود فعل واسعة، ونتيجة لهذا خرج والدها مدافعا عنها، مقدما وثائق تثبت جنسها عند الولادة.

وخلال الحملة وجّه ترامب انتقاداته إلى خليف، مشيرا إلى الجدل القائم بشأن إدراجها في الملاكمة النسائية، معتبرا أنها مثال على ما يصفها بتجاوزات السماح للرياضيين المتحولين جنسيا بالتنافس في الفئات النسائية.
 
وسبق أن تناول ترامب الحديث عنها في مقابلة بودكاست، مظهرا دعمه فكرة حماية الرياضات النسائية.
 
وفي حديثه عن مباراة خليف في الأولمبياد، قال "كان واضحا أنها تنافس فتاة إيطالية وتلقي ضربة قوية لم أر مثلها من قبل"، وجدد دعمه خلق بيئة تنافسية "عادلة" للنساء في الرياضة.

ومع انطلاق التصويت فى الانتخابات الأمريكية 2024، فإن الجميع حول العالم ينتظر بشدة ما ستسفر عنه هذه الانتخابات ومن سيكون الفائز بسباق البيت الأبيض، الديمقراطية كامالا هاريس، أو الجمهورى دونالد ترامب.

ورغم أن نتائج انتخابات أمريكا عادة ما يتم إعلانها فى غضون ساعات بعد انتهاء التصويت تماما، باستثناء مرات قليلة، فإن ما يحدث ليلة الانتخاب يمكن أن يثير ارتباكا بشأن المرشح الفائز فى ولاية او مقاطعة ما. ويلعب التصويت المبكر والتصويت بالبريد دورا كبيرا فى  هذا الشأن.

ومع مشاركة ما يزيد عن 70 مليون أمريكى فى الانتخابات مبكرا هذا العام، سواء بشكل شخصى أو عبر البريد، فإن هذا الارتباك قد يكون أكثر بروزا الليلة.

 






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