الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تتقدم بشكوى ضد ترامب بسبب التنمر

أكد محامي الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، أنها تقدمت بشكوى قانونية ضد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب في قضية تتعلق بالتنمر الإلكتروني.
وحسب ما نقلته إذاعة "آر إم سي" الفرنسية، فقد وكلت خليف المحامي بودي لتقديم شكوى أمام مركز مكافحة الكراهية الإلكتروني في مكتب المدعي العام بباريس بعد تعرضها لسلسلة من المضايقات والتشكيك في جنسها من شخصيات إعلامية وسياسية.
وتعرضت إيمان لحملة انتقادات واسعة، خاصة بعد تصريحات الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني التي وصفتها بأنها ستقاتل "رجلا"، مما أثار ردود فعل واسعة، ونتيجة لهذا خرج والدها مدافعا عنها، مقدما وثائق تثبت جنسها عند الولادة.
ومع انطلاق التصويت فى الانتخابات الأمريكية 2024، فإن الجميع حول العالم ينتظر بشدة ما ستسفر عنه هذه الانتخابات ومن سيكون الفائز بسباق البيت الأبيض، الديمقراطية كامالا هاريس، أو الجمهورى دونالد ترامب.
ورغم أن نتائج انتخابات أمريكا عادة ما يتم إعلانها فى غضون ساعات بعد انتهاء التصويت تماما، باستثناء مرات قليلة، فإن ما يحدث ليلة الانتخاب يمكن أن يثير ارتباكا بشأن المرشح الفائز فى ولاية او مقاطعة ما. ويلعب التصويت المبكر والتصويت بالبريد دورا كبيرا فى هذا الشأن.
ومع مشاركة ما يزيد عن 70 مليون أمريكى فى الانتخابات مبكرا هذا العام، سواء بشكل شخصى أو عبر البريد، فإن هذا الارتباك قد يكون أكثر بروزا الليلة.
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