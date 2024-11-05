المديريات التعليمية تحدد شروط التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين

كتب محمود طه حسين

أرسلت المديريات التعليمية، خطابا للإدارات التعليمية، بشروط التقدم بطلب الإعارة الخارجية للمعلمين وذلك للعام الدراسي 2025/2024، وشروط التقديم لكل معلم وتخصص.

- أن يكون المتقدم للإعارة مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم للإعارة مقيدا على درجة مالية بموازنة الدولة.

- أن يكون المتقدم بطلب إعارة علي رأس العمل، فلا يجوز التقدم بطلب إعارة للحاصلين على إجازة بدون مرتب.

- قضاء36 شهرا على الأقل بالعمل بـ وزارة التربية والتعليم بشرط قضاء 24 شهر الأخيرة بنفس المحافظة .

- السن لا يزيد في 1 أكتوبر 2025 عن 56 سنة حتى مواليد للمعلمين والوظائف الإدارية والمالية والقانونية، و لشاغلي الوظائف الأشرافية تعليم ووظائف التوجيه الفني ومن يتقدم للتدريس باللغات الأجنبية للدول الناطقة بغير العربية.

- المنتدب عليه الالتزام بأن يتقدم ببطاقة الإعارة من الجهة الأصلية التابع لها وليس التي يعمل فيها بالندب طبقاً للقرار الوزاري 265 المنظم لحركة الإعارات للخارجية.

- معلمو المرحلة الثانوية، تكتب المرحلة المقيد عليها المتقدم بقرار وليس التي يعمل عليها بالندب ، تكتب المدرسة الثانوية التي يعمل بها كاملا مع توضيح نوعيتها (عام ، فني" صناعي - تجاري - زراعي ) وتاريخ العمل بالمدرسة الثانوي باليوم والشهر والسنة. مضي ثلاث سنوات على الوظيفة المتقدم عليها وكل من قام بتعديل مسمي وظيفي أو إعادة تعيين.

- معلم اللغة الإنجليزية غير المتخصص يرفق صورة المؤهل المتخصص مع تعديل المسمى الوظيفي وإقرار استلام العمل.

- معلم الحاسب الآلي غير المتخصص يرفق صورة قرار التعيين علي معلم حاسب آلي ودبلوم تربوي.

- التقدم للدول الناطقة بغير العربية لابد من إتقان اللغة الأجنبية المتقدم عليها .

- معلمو التعليم الصناعي لهم الحق في التقدم بطلب إعارة للدول الناطقة بغير العربية ، مع شرط إتقان اللغة الأجنبية.

- المعينين علي درجة مالية وبمسمي وظيفي (أخصائي تدريس) ويقوم بتدريس مادة دراسية يقدم قرار اجتيازه الكادر وإقرار قيام بالعمل علي المادة المتقدم عليها.

- موجهو المواد لا يسمح لهم بتدوين الرغبة في التدريس ببطاقة الإعارة ، أما الوظائف التي يسمح لها بالتقدم بالعمل بالتدريس وهم القائمون بعمل وكلاء المدارس غير المتفرغين ومديري المدارس المتفرغين الحاصلين على مؤهل متوسط علي أن يسجل " أرغب العمل بالتدريس ، مع التوقيع.

- شاغلو الوظائف الإشرافية والتوجيه الفني يرفق مع طلب الإعارة صورة الأمر التنفيذي وصحيفة أحوال الكترونية موضح بها الوظيفة ، مع ملء الجدول الخاص بالوظائف الإشرافية والتوجيه الفني فقط.

- كل من صدر له ترشيح وأمر تنفيذي للإعارة أو البعثة التعليمية يوضح ذلك في جدول الإعارات السابقة ويحدد مدتها عند التنفيذ باليوم والشهر والسنة والدولة ، وإذا لم ينفذ يدون سبب عدم التنفيذ.