اليوم السابع
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الأوراق المطلوبة للتقديم للإعارات الخارجية للمعلمين

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 11:56 ص
الأوراق المطلوبة للتقديم للإعارات الخارجية للمعلمين وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت المديريات التعليمية،  الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم للإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي 2025/2026، موضحة أنه فى حالة التقدم بطلبين يكون كل طلب مستوفى كافة المستندات.

- صورة جواز سفر سارى حتى 1 أكتوبر 2025 وصورة بطاقة الرقم القومي شهادة صحية صادرة من جهة رسمية.

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي معتمدة ومختومة.

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي ( دبلوم المعلمين والدبلومات الفنية + بكالوريوس ) .

- صورة طبق الأصل للمؤهلات العليا الدبلومات والماجستير والدكتوراه " معتمدة ومختومة

- أصل طلب الإعارة " نموذج 1 ".

- أصل بطاقة الإعارة " نموذج  للمتقدمين للدول العربية.

- أصل بطاقة الإعارة " نموذج - ب للمتقدمين للدول الغير ناطقة بالعربية.

- أصل بطاقة الإعارة " نموذج - ج " للإداريين عدد 2 طابع مهن تعليمية.

- أصل إقرار الزوج معتمد من جهة رسمية بالموافقة على سفر الزوجة بمفردها صورة طبق الأصل من التقارير السنوية عن عامی 2023/2024 ,2024/2025.

-  أصل صحيفة حالة حديثة معتمدة ومختومة ( للمعلمين والإداريين ).

- تورید 200 جنيه عن كل طلب للدول العربية .

- توريد 400 عن كل طلب للدول الغير ناطقة بالعربية.

- قسيمة التوريد مجمعة لجميع العاملين المتقدمين على مستوى الإدارة بإجمالي المبلغ مع صورة من أمر الدفع على مستوى الإدارة الحساب المديرية.







وزارة التربية والتعليم

التقدم للاعارات الخارجية

الأوراق المطلوبة للتقديم للاعارات الخارجية للمعلمين



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