الأمير وليام يلتقى سيريل رامافوزا على هامش زيارته لجنوب أفريقيا.. صور

ريهام عبد الله

التقى الأمير وليام، ولى العهد البريطانى، وأمير ويلز، بالرئيس الجنوب أفريقى سيريل رامافوزا، اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات زيارته للدولة الجنوب أفريقية، فى زيارة تستمر على مدار 4 أيام تتعلق بقضايا البيئة والمناخ، وتوزيع جوائز "إيرث شوت".

ونشر الحساب الرسمي لأمير وأميرة ويلز، عبر منصة "إكس"، صورا من لقاء الأمير وليام مع رامافوزا، وعلق عليها: "من دواعى سرورى أن التقى الرئيس رامافوزا، أشكركم على الترحيب الحار بى هنا فى جنوب أفريقيا".



الأمير وليام وسيريل رامافوزا



رئيس جنوب افريقيا يستقبل أمير ويلز

وفى ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، زار الأمير وليام، حديقة جبل تيبل الوطنية فى جنوب أفريقيا، وعلق عبر "إكس"، "حديقة تيبل الوطنية، مناقشة الأهمية الحيوية للتنوع البيولوجى، والتقيت الحراس والمدافعين عن البيئة للتعرف على الجهود المذهلة لحماية كيب تاون، وهى نقطة التنوع البيولوجى وموطن الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض".



أمير ويلز فى حديقة جبل تيبل الوطنية

وكانت مؤسسة الرئاسة فى جنوب أفريقيا، قد أصدرت بيان، حول الزيارة، وجاء في البيان: "إن الزيارة تدل على العلاقات القوية التى تربط المملكة المتحدة، بما فى ذلك العائلة المالكة، بجنوب أفريقيا، وهى أيضًا خطوة أخرى نحو تعميق هذه العلاقات التاريخية".

وجاء فى البيان، أن الأمير وليام موجود فى جنوب أفريقيا لاستضافة حفل توزيع جوائز Earthshot السنوى الرابع الذى سيقام يوم الأربعاء.

وتابع: "جائزة Earthshot هى مبادرة رائعة تسلط الضوء على تأثير تغير المناخ والتدهور البيئى والتلوث، فضلاً عن الحلول الإبداعية التى يولدها الناس والمجتمعات فى جميع أنحاء العالم.

واستمر: "يسر جنوب أفريقيا أن تكون الدولة المضيفة لجوائز هذا العام، وخاصة بسبب التركيز الذى توليه هذه المبادرة على تأثير تغير المناخ والتدهور البيئى على القارة الأفريقية"، وأوضح الرئيس أن الجوائز خلقت فرص عمل محلية ووفرت الفرصة للفنانين والمصممين فى جنوب أفريقيا لعرض مواهبهم".