اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 4 مواطنين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 10:51 ص
إصابة 4 مواطنين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى حادث انقلاب سيارة ميكروباص
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 4 مواطنين في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بعد إسعاف الناصرية، باتجاه أسيوط، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.







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