ألمانيا تعتقل 8 أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى جماعة يمينية متشددة تخطط لتمرد

برلين (أ ش أ)

أعلن ممثلو الادعاء فى ألمانيا اليوم الثلاثاء، أن الشرطة اعتقلت ثمانية أعضاء مشتبه بهم فى جماعة يمينية متشددة "مدفوعة بأيديولوجية عنصرية ونظريات مؤامرة"، كانوا يتدربون على السعى من أجل إسقاط الدولة الألمانية الحديثة.

وقال مكتب المدعي العام الاتحادي - في بيان أذاعته شبكة "دويتشه فيله" الإخبارية الألمانية اليوم الثلاثاء، إن المشتبه بهم جزء من منظمة تشكلت في موعد لا يتجاوز شهر نوفمبر عام 2020، وتسمى "الانفصاليون الساكسونيون".

وبحسب البيان، "تتألف الجماعة المسلحة من 15 إلى 20 فردا تتصف أيديولوجيتها بالأفكار العنصرية والمعادية للسامية".

ووفقا للمحققين؛ كانت المجموعة تتدرب على استخدام القوة لإنشاء نظام جديد في شرق البلاد، وذلك على قناعة منها بأن ألمانيا تقترب من الانهيار، مع سقوط الحكومة والمجتمع في "يوم ما" غير محدد.

وقال البيان "إذا لزم الأمر، من المفترض إزالة مجموعات غير مرغوب فيها من الأشخاص من المنطقة عن طريق التطهير العرقي".

وتم القبض على سبعة من المشتبه بهم في مدن "لايبزيج" و"دريسدن" و"مايسن" الشرقية وحولها، بينما تم احتجاز آخر في مدينة "زجورزيليك" البولندية الحدودية.