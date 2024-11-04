كتبت آية دعبس

تلقت النقابة العامة لعمال النقل البرى، برئاسة أشرف دويكار، خطاب من وزارة النقل، وإخطارها بإعلان شركة أكتا للنقل الجماعي التابعة لوزارة النقل، عن توفير فرص عمل وفتح باب التعيين للسائقين الذين يحملون رخصة قيادة مهنية درجة أولى - درجة ثانية - درجة ثالثة ) للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة على الأتوبيسات - سيارات تاكسي العاصمة ( مشرفين / سائق اتوبيس / سائق تاکسی )، في إطار حرص وزارة النقل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التوسع في الاستثمار في مختلف المجالات من أجل توفير فرص العمل للمواطن المصرى والحد من نسب البطالة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين ومن أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

وأوضحت أنه يتم قبول السائقين، طبقا للشروط والضوابط الآتية:-

(1) الأتوبيسات:

· الأوراق اللازمة:-

- أصل المؤهل الدراسي أو مستخرج منه.

- أصل شهادة الخدمة العسكرية أو مستخرج رسمي منه .

- مستخرج رسمي حديث من شهادة الميلاد.

- فيش جنائي باسم شركة أكتا للنقل الجماعي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- برنت تأمينات.

- النموذج 111 كشف طبي.

- كعب عمل.

- 6 صور شخصية مقاس 4 فى 6

- شهادة خبرة في نفس المجال المطلوب.

(2) تاكسى العاصمة:

يشترط للتقديم الحصول على رخضة قيادة درجة "ثانية- ثالثة" وسارية لمدة لا تقل عن عام.

الأوراق اللازمة:

- أصل المؤهل الدراسي أو مستخرج منه.

- أصل شهادة الخدمة العسكرية أو مستخرج رسمي منه .

- مستخرج رسمي حديث من شهادة الميلاد.

- فيش جنائي باسم شركة أكتا للنقل الجماعي.

- صورة من الرقم القومي.

- برنت تأمینات.

- نموذج 111 کشف طبي.

- كعب عمل.

- عدد 6 صور شخصية مقاس 4 ×٦.

- شهادة خبرة في نفس المجال المطلوب.

على أن يحصل المقبول فى الوظائف، على مرتبات مجزية، وتأمين اجتماعى وطبى، وتوفير زي وحوافز مجزية، وتوفير أماكن للإقامة، وصرف بدل إنتقال، علما بأن الشركة تتحمل قيمة الضرائب والتأمينات.



وزارة النقل تُخطر نقابة النقل البرى بفتح باب التعيين لسائقين بالعاصمة الإدارية