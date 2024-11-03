مواعيد وأماكن أتوبيسات خدمة المنتدى الحضرى.. والركوب بالمجان.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

أطلقت وزارة النقل خدمة مجانية لنقل رواد المنتدى الحضري العالمي خلال الفترة من غدا الإثنين حتى الجمعة القادمة، من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، عن طريق 100 اتوبيس يتم تشغيلهم غدا،، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن الخدمة ومواعيدها وأماكن الإنطلاق.

يوجد تطبيق إلكتروني لخدمة رواد المنتدى لمعرفة مواعيد وأماكن الأتوبيسات الخاصة.

لينك تحميل التطبيق : https://drive.google.com/drive/folders/1iTNKkx_a4-CPm-43DHHIYeinUbTwkfSg

سيتم تشغيل 100 اتوبيس صديقة للبيئة (30 اتوبيس غاز – 70 اتوبيس كهرباء).

مواعيد الاتوبيسات من الساعة 6:15 صباحاً حتى الساعة 10 مساءاً.

الاتوبيسات تعمل من 9 محطات رئيسية بنطاق القاهرة الكبري بنظام التفويج المباشر.

تنطلق الاتوبيسات مباشرة من المحطات الرئيسية المحددة إلى مقر المنتدى بدون توقف في أي محطات أخرى.

زمن تقاطر الاتوبيسات يصل 10 دقائق في أوقات الذروة.

محطات الاتوبيسات ( التجمع الثالث - المهندسين – الاستاد –شيراتون - عبد المنعم رياض – العباسية – المعادي - دريم بارك -التجمع الأول ).

الخدمة توفر كود الإتاحة الخاص بذوي الهمم بنسبة 30 %.