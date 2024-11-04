اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2024 01:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الإسكان البرازيلية تشيد بتنظيم مصر للمنتدى الحضرى: فرصة لتبادل الخبرات

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 12:03 م
وزارة الإسكان البرازيلية تشيد بتنظيم مصر للمنتدى الحضرى: فرصة لتبادل الخبرات المنتدى الحضرى العالمى
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مستشار وزارة الإسكان البرازيلى جويلهيرم بيريرا، أن المنتدى الحضرى العالمى فرصة ذهبية لتبادل الخبرات بين البلدان المشاركة من أجل تحقيق التنمية مستدامة لجميع شعوب العالم، منوها فى الوقت ذاته بأن استضافة مصر للمنتدى، تعكس مدى التقدم الذى حققته فى قطاعى الإسكان والصحة.

وأشاد المسئول البرازيلى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، على هامش انعقاد المنتدى الحضري - بمستوى تنظيم مصر للمنتدى الحضري الذي ضم عددا كبيرا من المشاركين من مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن الوزارة البرازيلية أعدت خطة وبرنامج سيتم عرضه ومناقشته مع المشاركين.

وكانت إدارة المنتدى الحضرى العالمى قد أعلنت - مؤخرا - أن الأمم المتحدة اختارت مصر لاستضافة الدورة الـ 12 من المنتدى يأتي تتويجاً لما قامت به الدولة المصرية من جهد كبير واهتمام بالغ لتسريع وتيرة التحضر والاستدامة وبناء مدن ومجتمعات جديدة متكاملة الخدمات والتي من شأنها توفير الإسكان المناسب وتعزيز حقوق الإنسان بالتزامن مع الالتزام الوطني لتفعيل السياسات الداعمة لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.







البرازيل

المنتدى الحضرى العالمى

المنتدى الحضرى

افتتاح المنتدى الحضرى

المنتدى الحضرى العالمى 2024

المنتدى الحضرى العالمى 12

المنتدى الحضرى العالمى مصر

المنتدى الحضري العالمي القاهرة

الرئيس السيسى يفتتح المنتدى الحضرى

ضيوف المنتدى الحضرى

موعد المنتدى الحضرى العالمى

WUF

WUF12

egypt international exhibition center

التنمية الحضرية المستدامة

اليوم السابع بلس

وزارة الإسكان البرازيلى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة