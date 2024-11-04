مقررة لجنة المحافظات بالقومى للمرأة: المجلس يسعى لتحقيق تمكين المرأة اقتصاديا

كتب محمود راغب

شاركت الدكتورة سهام جبريل، عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المحافظات، في الجلسة التى جاءت بعنوان " تمويل تمكين المرأة"، خلال فعاليات المنتدي الحضري العالمي #WUF12 في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويشهد حضور عدد من رؤساء الدول ووزارء ووزيرات ونواب وزراء ومحافظين، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وأكدت الدكتورة سهام جبريل، أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعدّ محوراً أساسياً لتعزيز دورها في المجتمع واستقرار أسرتها، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة يُعد الآلية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، لافته إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى تتضمن أربعة محاور رئيسية، منها التمكين الاقتصادي للمرأة، موضحة أن المجلس يسعى من خلال فروعه فى جميع المحافظات لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة ومساعدة النساء على استخراج بطاقات الرقم القومي، خاصةً في المناطق النائية، والتى تتيح للمرأة الحصول على قروض لتنمية مشاريعها أو تسجيل أطفالها في المدارس.

كما أوضحت الدكتورة سهام جبريل أن المجلس يولى اهتماماً خاصاً بقضية العنف ضد المرأة، لا سيما حرمانها من حقها في الميراث، وفى هذا السياق أطلق المجلس حملات توعوية مثل “طرق الأبواب” للتوعية بحقوق المرأة وبالقوانين والتشريعات التى اقرتها الدولة لحماية حقوقها، كما يُدعم المجلس تمكين الفتيات عبر برامج ومبادرات مثل برنامج نورة ومبادرة“دوي”والتى تمثل الاطار الوطنى للاستثمار فى الفتيات والذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسى .

كما أشارت حميدة عبد المنعم، عضوة لجنة المحافظات بالمجلس، إلى حملة " صحة المرأة ..صحة مصر"، التى ساهمت فى تحسين حياة العديد من السيدات، من خلال تقديم التوعية والفحوصات والدعم المستمر مما ساهم في توفير رعاية صحية أفضل للنساء بشكل عام.