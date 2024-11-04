اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2024 04:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الحكم المحلى الفلسطينى: استضافة مصر للمنتدى الحضرى فخر لجميع العرب

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 02:32 م
وزير الحكم المحلى الفلسطينى: استضافة مصر للمنتدى الحضرى فخر لجميع العرب المنتدى الحضرى العالمى
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الحكم المحلى الفلسطينى، الدكتور سامى حجاوى، إن استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى يُعد فخرا للعرب جميعا.

وأضاف حجاوي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - على هامش المشاركة في فعاليات المنتدى الحضرى العالمى (ووف 12)، والتى انطلقت اليوم الاثنين، تحت شعار (كل شئ يبدأ محليا.. لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة).

وأوضح، أن تنظيم مصر لهذا المنتدي دليل على اهتمام مصر رئيسا وحكومة وشعبا بملف التنمية على مستوى العالم، مؤكداً أن اختيار مصر كثاني دولة عربية لاستضافة هذا الحدث العالمي يعكس قدرتها على تنظيم أكبر التجمعات والمؤتمرات الدولية، مشيداً بالتنظيم الجيد للمنتدى.

وأوضح أن مصر هي الشقيق الأكبر لجميع الدول العربية ..قائلا :"تربطنا علاقات وثيقة بالمسؤولين بالحكومة المصرية".

وعن مشاركة دولة فلسطين في المنتدى الحضري العالمي، أكد الدكتور سامي حجاوي أن هذه المشاركة مهمة للغاية، حيث تعد فرصة للالتقاء بالعديد من المسؤولين العرب والأجانب ومشاركتهم ما يعاني منه الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا وعلى رأسها إعادة إعمار غزة والتنمية المستدامة في فلسطين.. مشيرا إلى أن دولة فلسطين ستشارك في العديد من الجلسات والدوائر المستديرة للتعرف على تجارب الدول المختلفة الاستفادة منها.







المنتدى الحضرى العالمى

المنتدى الحضرى

افتتاح المنتدى الحضرى

المنتدى الحضرى العالمى 2024

المنتدى الحضرى العالمى 12

المنتدى الحضرى العالمى مصر

المنتدى الحضري العالمي القاهرة

الرئيس السيسى يفتتح المنتدى الحضرى

ضيوف المنتدى الحضرى

موعد المنتدى الحضرى العالمى

WUF

WUF12

egypt international exhibition center

التنمية الحضرية المستدامة

اليوم السابع بلس

وزير الحكم المحلى الفلسطينى

فلسطين




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة