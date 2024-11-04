متى تكون التطعيمات مسببة للأمراض؟ الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن التطعيمات فى الغالب بتكون معطلة أو غير حية، وبالتالى استحالة تسبب الإصابة بالمرض التى تؤخذ من أجله.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن التطعيمات الحية مثل الجديري المائي والحصبة، لذلك يمنع استخدمها مع الحوامل ومرضى نقص المناعة وأثناء تلقي مثبطات المناعة والكيماوي لضعف مناعتهم ولأنها في الحالة دى ممكن تسبب المرض.

وكان الدكتور مصطفى محمدى مدير عام التطعيمات بـ المصل واللقاح قال إن أنسب معاد لتلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية في شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام، وتابع : اللقاح يعمل خلال 15 يوما من الحصول عليه حيث يبدأ فى تكوين الأجسام المضادة لمواجهة العدوى .

وأضاف الدكتور مصطفى محمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح فى تصريح لليوم السابع أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح وفى الصيدليات العامة .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الإنفلونزا آمن ويجب الحصول عليه لتقوية المناعة فى مواجهة المرض.

وأوضحت الوزارة أن لقاح الإنفلونزا عبارة عن حقنة تعطى بإبرة في الذراع وينشط الجهاز المناعى لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض، واللقاح يقلل من حدة وعدد مرات الإصابة بالإنفلونزا.