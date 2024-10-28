فاكسيرا: لقاح الأنفلونزا متوفر بالصيدليات وبفروع المصل واللقاح

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور مصطفى محمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح إن أنسب معاد لتلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية في شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام، وتابع : اللقاح يعمل خلال 15 يوما من الحصول عليه حيث يبدأ فى تكوين الأجسام المضادة لمواجهة العدوى .

وأضاف الدكتور مصطفى محمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح فى تصريح لليوم السابع أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح وفى الصيدليات العامة .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الإنفلونزا آمن ويجب الحصول عليه لتقوية المناعة فى مواجهة المرض.

وأوضحت الوزارة أن لقاح الإنفلونزا عبارة عن حقنة تعطى بإبرة في الذراع وينشط الجهاز المناعى لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض، واللقاح يقلل من حدة وعدد مرات الإصابة بالإنفلونزا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية هام لكبار السن، كونه يحمى أصحاب المناعة الضعيفة من الإصابة بالمرض.

وأضافت الوزارة أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لكبار السن عبارة عن حقنة تعطى بإبرة في الذراع لتنشيط الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة.