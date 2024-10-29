الصحة: لقاحات الانفلونزا والالتهاب الرئوى تحمى من الإصابة بالربو

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح درع الأمان، مشيرة إلى ضرورة الحرص على تناول لقاح الأنفلونزا والالتهاب الرئوى والتطعيمات اللازمة، وذلك للوقاية من الربو.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من 5 أسباب شائعة للإصابة بالربو.

وأوضحت أنها كالتالي:

1- مسببات الحساسية:

وتشمل مسببات الحساسية الشائعة غبار المنزل ووبر الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح والعفن.

2- التهابات الجهاز التنفسي:

ويمكن أن تؤدي التهابات الجهاز التنفسي، مثل البرد والإنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية، إلى ظهور أعراض الربو لدى بعض الأطفال.

3-ممارسة الرياضة:

يمكن أن يؤدي ما يعرف باسم الربو الناجم عن ممارسة الرياضة إلى تفاقم الربو لدى الطفل أثناء أو بعد ممارسة التمارين الرياضية.

4-المهيجات:

يمكن أن تؤدي المهيجات، مثل الدخان والتلوث والروائح الكريهة، إلى ظهور أعراض الربو.

5- تغيير المواسم:

يصاب البعض بنزلات البرد عندما يتغير الطقس، مثل الهواء البارد أو الرطوبة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض الربو لدى بعض الأطفال.