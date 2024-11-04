كلاب ضالة داخل حرم جامعة القاهرة ومخاوف من عقر الطلاب.. صور

محمد صبحى

رصد "اليوم السابع"ً انتشار عدد من الكلاب الضالة داخل حرم جامعة القاهرة في محيط مبنى "إدارة الجامعة" بالحرم الجامعي، ما تسبب فى مخاوف من عقر الطلاب أثناء السير داخل الحرم الجامعى، خاصة أن هذه الكلاب لا تولى أحد رعايتها أو توفير التطعيمات اللازمة لها.

كان مجلس جامعة القاهرة الأخير المنعقد فى نهاية شهر أكتوبر الماضي، برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق، قد وافق على ما انتهت إليه لجنة جامعة القاهرة لأخلاقيات رعاية استخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي، في ضوء المقاطع المصورة التي نسبت إلى كلية الطب البيطري.

ومن الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت أزمة داخل كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، بسبب انتشار صور لعدد من الكلاب المقيدة ومعبأة داخل شكائر، وقالت الكلية ردا على انتشار الصور على منصات التواصل الاجتماعى، أنه أظهرت بعض المقاطع المصورة على صفحات فيسبوك كلابًا مقيدة في منظر مشين لا تقبله كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة.



الكلاب داخل حرم جامعة القاهرة