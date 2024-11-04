اليوم السابع
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جامعة القاهرة: رفع المزايا التأمينية للأعضاء بصندوق الزمالة من 220 لـ250 شهرا

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 09:08 ص
جامعة القاهرة: رفع المزايا التأمينية للأعضاء بصندوق الزمالة من 220 لـ250 شهرا الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة

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أعلن الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة أن مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة (صندوق الزمالة)، وافق على رفع المزايا التأمينية لأعضاء الصندوق من 220 إلى 250 شهرا، بحد أقصى 165 ألف جنيه، بدلا من 150 ألفا، وللأساتذة المتفرغين من 75 ألف جنيه إلى 85 ألفا، ولحالات الوفاة قرر الصندوق صرف 85 ألف جنيه.

وأكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة عقب اجتماع الصندوق أن إدارة الجامعة حريصة على تقديم كل ما يمكن أن يساهم فى تحسين مستوى معيشة ودخول جميع منتسبيها، بما يحقق لهم ولأسرهم مستوى معيشى لائق، تقديرا لعطائهم وتفانيهم فى خدمة الجامعة والوطن.

وأضاف الدكتور محمد سامى عبد الصادق أن إدارة الجامعة لن تتوانى فى البحث عن أفضل الوسائل التي يمكن أن تساعد فى تحقيق مزايا تأمينية أفضل لـ أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، تخفيفا للأعباء المعيشية وتكريما لمن أعطوا من وقتهم وجدهم فأجزلوا العطاء.

 

 







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