في المطر.. روشتة صحية لحمايتك من العدوى وتقوية المناعة

كتبت فاطمة ياسر

مع تساقط الأمطار صباح اليوم فى أماكن متفرقة في الجمهورية، يجب أن تتعرف على أبرز النصائح الصحية التي تساعد في حمايتك من التعرض للإصابة بنزلات البرد، والأمراض المرتبطة، وفقا لموقعي "makatimed" و"everday health".



أكد التقرير أن الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا أمر شائع خلال موسم الأمطار بسبب انخفاض درجات الحرارة، وأيضا في حالة السير في الشوارع خلال تساقط الأمطار يتعرض الشخص للبلل مما يجعله عرضة للفيروسات.ولذا تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

كيف يمكنك حماية نفسك من الأمراض خلال تساقط الأمطار؟

قدمت التقارير العديد من النصائح الهامة للحماية من الإصابة بالأمراض خلال تساقط الأمطار ومن هذه النصائح التالي..

بعد الرجوع للمنزل

استحم على الفور بعد الرجوع من يوم ممطر، لأنه يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم بعد التعرض للبرد، فيكون من الأسهل لمعظم الفيروسات التي تسبب السعال ونزلات البرد غزو الجسم عندما يكون هناك تغير في درجة الحرارة، فيساعد الاستحمام على العودة تدريجياً إلى درجة الحرارة الطبيعية للجسم.

-عند الخروج في المطر اتبع هذه النصائح.

ينصح باصطحاب الشمسية مع ارتداء الجاكت ضد الماء.

-إتبع هذه النصائح لتقوية جهاز المناعة...

أكثر من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي يوميا فهو له دور كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بنزلات البرد الشديدة، كما عليك تناول نظام غذائي صحي ويحتوي علي جميع المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم بشكل عام، والمسئولة عن تقوية وتحفيز الجهاز المناعي.

-الماء....

الحفاظ على رطوبة الجسم وشرب الكثير من الماء يساعد في التخلص من السموم من الجسم، ولذا يقلل فرص الإصابة أو التعرض للإصابة بأمراض تقلبات الطقس.

-أخذ لقاح الأنفلونزا...

يجب أن يتلقى الأشخاص جرعة سنوية من لقاح الأنفلونزا، فيعد التطعيم ضد فيروس الأنفلونزا أحد أفضل النصائح الصحية التي يمكنك القيام بها لحماية نفسك وعائلتك من الإصابة به الجو الممطر.

-غسل اليدين بالماء والصابون أو بالكحول.. ينصح بعدم لمس الوجه قبل غسل اليدين جيداً بعد التعرض للأمطار، وذلك لإزالة الجراثيم من اليدين التي قد تكون انتقلت من لمس الأسطح، ويزداد فرص الإصابة بالأمراض. -النوم ...

الحصول على قسط كافٍ من النوم ضروري لتقوية جهاز المناعة.

-الرياضة ...

ممارسة الرياضة بانتظام حيث يساعد على تحسين وظائف المناعة.

