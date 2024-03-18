توقعات بسقوط أمطار.. إزاي تحافظ على صحتك ومناعتك فى الجو الممطر

كتبت فاطمة خليل

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، كما توقعت أن يشهد اليوم فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، في هذا التقرير نقدم لك نصائح للحفاظ على صحتك ومناعتك في الجو الممطر.

نصائح للحفاظ على صحتك ومناعتك في الجو الممطر

1. تناول الفيتامينات المتعددة لتعزيز مناعتك

تقوية جهاز المناعة لديك ضرورى لحماية نفسك من الأمراض، تناول الأطعمة الصحية وتناول الفيتامينات المتعددة لتكملة نظامك الغذائي.

تعتبر مكملات الفيتامينات التي تحتوي على فيتامين C أو الزنك مفيدة لتعزيز جهاز المناعة لأنها معروفة بمحاربة العدوى بشكل فعال.

2. زيادة تناول السوائل

وهذا سوف يساعد على تخليص الجسم من الجراثيم والبكتيريا. تساعد زيادة تناول الماء أيضًا على إبعاد السعال ونزلات البرد

يمكنك أيضًا شرب الشاي والعصائر المغذية لتجنب الجفاف وتخفيف التهاب الحلق.

3. اغسل يديك بانتظام

غسل اليدين بانتظام هو الخطوة الأولى للوقاية من المرض. من المهم أن تغسل يديك لأن البكتيريا والأمراض المنقولة بالمياه مثل الإسهال تكون أكثر نشاطًا خلال الأمطار والرياح. اغسل يديك قبل الأكل، ولمس وجهك، افرك يديك بالصابون لمدة 20 ثانية على الأقل ثم اغسلها جيدًا بالماء النظيف. سيكون من المفيد أن يكون لديك معقم أو كحول داخل حقيبتك إذا لم تتمكن من غسل يديك بالماء والصابون على الفور.

4. استخدم مظلة للوقاية من المطر

تتضمن النصائح الشائعة للحماية من الأمراض في الجو الممطر الحفاظ على جفاف جسمك ونظافته لمنع الإصابة بالبرد أو السعال أو الحمى أو الأنفلونزا.

أحضر مظلة ومعطفًا واقًا من المطر داخل حقيبتك لحماية نفسك من التعرض للمطر.

5. لقاح الأنفلونزا

يجب أن يتلقى الأشخاص بعمر ستة أشهر على الأقل وما فوق جرعة سنوية من لقاح الأنفلونزا يعد التطعيم ضد فيروس الأنفلونزا أحد أفضل النصائح الصحية التي يمكنك القيام بها لحماية نفسك وعائلتك من الإصابة به الجو الممطر.