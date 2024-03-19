حالة الطقس اليوم.. لو مضطر تنزل خد شمسية.. ونصائح للوقاية من الأنفلونزا

كتبت فاطمة خليل

حالة الطقس اليوم .. نبحث جميعا عن حالة الطقس اليوم، بعد سقوط الأمطار أمس وتغير حالة الطقس بشكل مفاجئ، وقد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود فرص أمطار متوسطة بنسبة حدوث (50% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، قد تكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة، لذا فى هذا التقرير نقدم نصائح للعناية بصحتك ومناعتك فى ظل حالة الطقس اليوم.

حالة الطقس اليوم ونصائح للعناية بصحتك

حالة الطقس اليوم التى توقعتها هيئة الأرصاد الجوية تشير إلى سقوط أمطار.

وقال الدكتور رضا ابراهيم، استشاري أمراض الصدر والحساسية ومدير مركز الصدر ببولاق أبو العلا، إن الحفاظ على صحتك فى الجو الممطر يتطلب ارتداء طبقات من الملابس، حتى يسمح لك بالتكيف مع تغيرات درجات الحرارة، مضيفا أنه إذا اضطررت للخروج يجب ارتداء ملابس مصنوعة من مواد مقاومة للماء مثل الجاكيت المقاوم للمطر والمعاطف، ونصح بضرورة حمل مظلة "شمسية" للحماية من المطر.

حالة الطقس ومخاطر بلل ملابسك تحت المطر

وعن مخاطر بلل ملابسك تحت المطر أوضح استشاري أمراض الصدر أن التعرض للبرد والرطوبة لفترة طويلة يؤدى إلى نزلات برد وأعراض شبيهة بالأنفلونزا وتفاقم حالات التهاب الرئة الموجودة أو زيادة خطر الإصابة بها وكذلك ضعف جهاز المناعة.

ونصح الدكتور رضا إبراهيم بضرورة غسل يديك بانتظام بالماء والصابون لمنع انتشار الأمراض وتجنب لمس الوجه لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

وشدد على ضرورة تقوية جهاز المناعة بهذه النصائح..

- تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة لتزويد جسمك بالعناصر الغذائية التي يحتاجها لمحاربة العدوى.

- شرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة جسمك وتسهيل وظائف الجسم.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم، لان النوم الكافي ضروري لتقوية جهاز المناعة.

- ممارسة الرياضة بانتظام حيث يساعد على تحسين وظائف المناعة.

- تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص الذين يعانون من أعراض نزلات البرد أو الأنفلونزا.

- تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس استخدام المناديل لتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس والتخلص منها بشكل صحيح بعد الاستخدام.