جيش باكستان: مقتل 6 مسلحين في عمليتين أمنيتين بإقليم حدودي مع أفغانستان

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أعلن الجيش الباكستاني اليوم الإثنين، مقتل 6 مسلحين خلال عمليتين منفصلتين نفذتهما قوات الأمن في إقليم "خيبر بختونخوا" الحدودي مع أفغانستان.



وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - في بيان أوردته قناة (سما تي في) الباكستانية - إن قوات الأمن تمكنت خلال العملية الأولى، التي نفذتها بمديرية "وزيرستان الشمالية" بناء على معلومات استخباراتية، من استهداف مخبأ للمسلحين؛ ما أسفر عن مقتل مسلح.



وأضاف البيان أن القوات الأمنية الباكستانية نجحت خلال العملية الثانية، التي نُفذت في مديرية "وزيرستان الجنوبية"، من إحباط محاولة تسلل مجموعة من المسلحين من أفغانستان، ما أدى إلى مقتل خمسة منهم وإصابة ثلاثة آخرين.