تعرف على مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع مواعيد التشغيل اليومى لـ القطار الكهربائي الخفيف LRT والذى يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة ويخدم عدد من المدن العمرانية الجديدة بشرق القاهرة.

يعمل القطار من الساعة 6 صباحاً وينتهي العمل الساعة 11 مساءً.

-قيام أول قطار من عدلي منصور: 6:00 صباحًا.

-قيام أول قطار من الفنون والثقافة: 6:05 صباحًا.

-قيام أول قطار من مدينة المعرفة: 6:56 صباحًا.

-قيام آخر قطار من عدلي منصور: 10:30 مساءً.

-قيام آخر قطار من الفنون والثقافة: 10:05 مساءً.

-قيام آخر قطار من مدينة المعرفة: 10:10 مساءً.

ويبدأ مسار القطار الكهربائي الخفيف، من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية موازى لطريق (القاهرة -الإسماعيلية) الصحراوى، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان، وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية بطول 105 كم وعدد 19 محطة.

ويحقق مشروع القطار الكهربائي خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو بـ محطة عدلى منصور المركزية، ويخدم المدن الجديدة على طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر حتى العاشر من رمضان شمالاً والعاصمة الإدارية جنوباً للتسهيل على المواطنين للانتقال من القاهرة إلى تلك المدن والعكس.

كما يحقق القطار الكهربائي الخفيف خدمة تبادل الركاب مع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) فى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، القطار الكهربائى السريع فى محطة العاصمة المركزية مما يضمن تنفيذ شبكة نقل متكاملة.