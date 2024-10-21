أهم المعلومات عن مونوريل شرق النيل.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع أهم المعلومات عن مونوريل العاصمة الإدارية، والذى يعمل الأن بشكل تجريبى بدون جمهور.

يعمل بدون سائق

يتحرك على كمرة خرسانية

سيصل زمن التقاطر إلى 3 دقائق

تبلغ السرعة التصميمية 90 كم / الساعة

زمن الرحلة لخط مونوريل شرق النيل العاصمة الإدارية 60 دقيقة.

لأول مرة في مصر يتم تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب.

القطارات مزودة بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة.

يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة الإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة الخاصة بذوي الهمم مزودة بوسائل للتثبيت

ويمتد مشروع مونوريل شرق النيل من محطة الإستاد بمدينة نصر ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم ويشتمل على عدد (22) محطة لخدمة مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.



أهم المعلومات عن مونوريل العاصمة الإدارية



أهم المعلومات عن مونوريل العاصمة الإدارية



