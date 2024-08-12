مواعيد التشغيل اليومى للقطار الكهربائى الخفيف LRT

كتب ـ سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع مواعيد التشغيل اليومى للقطار الكهربائي الخفيف LRT ، حيث يمر القطار بمحطات " عدلى منصور –العبور- المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة- بدر – الروبيكى- حدائق العاصمة- مطار العاصمة- مدينة الفنون والثقافة"، ويربط بالخط الثالث للمترو.

وتم زيادة عدد الرحلات بقطار العاصمة خلال أيام الأسبوع، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع لتكون كالتالي:-



يتوفر قطار كل 10 دقائق في أوقات الذروة في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة.

- الذروة الصباحية: بدءا من الساعة 6.30 دقيقة صباحا وحتى التاسعة والنصف 9.30 صباحا.

- الذروة المسائية: بدءا من الساعة 1.15 وحتى الساعة 5.45.



أما في اتجاه العودة إلى محطة عدلي منصور فتكون أوقات الذروة هي:

- صباحا: من الساعة السابعة والربع 7.15 وحتى العاشرة وخمس دقائق 10.05 صباحا.

- مساء: من الساعة الثانية 2.00 مساء حتى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة 4.40 مساء.

ويتوفر قطار كل 10 دقائق من محطة مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلى منصور.

وقطار كل 30 دقيقة من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور.

وقطار كل 10 دقيقة من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور.



مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT:

قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة الفنون والثقافة 21:30 م.

قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة المعرفة 21:45 م.

قيام آخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة الي عدلي منصور 22:05 م.

قيام آخر قطار من محطة مدينة المعرفة الي عدلي منصور 22:10 م.

قيام أول قطار من عدلي منصور في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

قيام أول قطار من الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:05 صباحًا.

ويبدأ مسار القطار الكهربائي الخفيف، من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية موازى لطريق (القاهرة -الإسماعيلية) الصحراوى، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان، وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية بطول 105 كم وعدد 19 محطة.



ويحقق مشروع القطار الكهربائي خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو بمحطة عدلى منصور المركزية، ويخدم المدن الجديدة على طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر حتى العاشر من رمضان شمالاً والعاصمة الإدارية جنوباً للتسهيل على المواطنين للانتقال من القاهرة إلى تلك المدن والعكس.



كما يحقق القطار الكهربائي الخفيف خدمة تبادل الركاب مع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) فى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، القطار الكهربائى السريع فى محطة العاصمة المركزية مما يضمن تنفيذ شبكة نقل متكاملة.