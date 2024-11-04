ترامب: لم يكن ينبغى أن أغادر البيت الأبيض بعد انتخابات 2020

محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الجمهورى للبيت الأبيض دونالد ترامب، إنه "لم يكن ينبغى له أن يترك البيت الأبيض" بعد انتخابات 2020، فى تلميح جديد إلى عدم صلاحية نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية فى 2020 والتى فاز فيها الرئيس الأمريكى جو بايدن.

ووصف ترامب خلال تجمع فى ولاية بنسلفانيا - بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية- الديمقراطيين باعتبارهم "حزبًا شيطانيًا"، مشيرًا -فى تصريحاته - إلى "التزوير" - على حد قوله - الذى حدث فى المرحلة الأخيرة من الانتخابات الماضية، كما اشتكى من سلسلة استطلاعات الرأى الأخيرة - بما فى ذلك استطلاع رأى جديد أجرته "نيويورك تايمز" وكلية "سيينا"- أظهر تعادل ترامب مع منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس.