استطلاع رأى: هاريس تتقدم على ترامب بثلاث نقاط قبل يوم واحد من الانتخابات

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أظهر استطلاع رأى على مستوى الولايات المتحدة، تقدم نائبة الرئيس الأمريكى والمرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس على منافسها الجمهورى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بين الناخبين المحتملين.



وأشار استطلاع للرأى أجرته شبكة "إيه بى سى نيوز"، ومركز "إبسوس" للإستطلاعات، فى الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، أن الناخبين المحتملين يدعمون هاريس على ترامب بنسبة 49% مقابل 46%، فى الإستطلاع الأخير قبل يوم الانتخابات المقرر الثلاثاء المقبل.



وأشارت نتائج الاستطلاع إلى حصد هاريس 7% من دعم الحزب الجمهوري، وحصد ترامب 3% من دعم الديمقراطيين، فيما حصلت هاريس على دعم من 11% من المحافظين، بينما حصل ترامب على دعم من 4% من الليبراليين، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.



ووفقا للإستطلاع، يدعم الناخبون المستقلون هاريس على حساب ترامب بخمس نقاط، 49% مقابل 44%، وبين النساء المستقلات، تتقدم هاريس على ترامب بنسبة 55% مقابل 37%، وبين الرجال المستقلين، يتقدم ترامب على هاريس بنسبة 49% مقابل 45%.



ونوهت نتائج الإستطلاع عن فجوة بين الجنسين بين جميع الناخبين المحتملين تشكل 16 نقطة، حيث تتقدم هاريس بين النساء بـ 11 نقطة، 53% مقابل 42% لترامب، ويتقدم ترامب بين الرجال بـ 5 نقاط، 50% مقابل 45% لهاريس.



وأفادت صحيفة "ذا هيل" بأن متوسط استطلاعات الرأى الوطنية يظهر تقاربا شديدا فى السباق الانتخابى بين المرشحين الرئيسيين، حيث يتقدم ترامب على هاريس بمتوسط 0.2 نقطة، 48.3% مقابل 48.1% لهاريس.