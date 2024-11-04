أتوبيسات لنقل رواد المنتدى الحضرى العالمى مجانا.. صور

كتب على عبد الرحمن

رصد اليوم السابع انطلاق الخدمة المجانية لنقل رواد المنتدى الحضري العالمى، خلال الفترة من اليوم الإثنين وحتى الجمعة المقبلة، من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، عن طريق 100 أتوبيس.

وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن الخدمة ومواعيدها وأماكن الانطلاق

- يوجد تطبيق إلكتروني لخدمة رواد المنتدي لمعرفة مواعيد وأماكن الاتوبيسات الخاصة.

- سيتم تشغيل 100 أتوبيس صديقة للبيئة (30 اتوبيس غاز – 70 اتوبيس كهرباء).

- مواعيد الاتوبيسات من الساعة 6:15 صباحاً حتي الساعة 10 مساء.

- الاتوبيسات تعمل من 9 محطات رئيسية بنطاق القاهرة الكبرى بنظام التفويج المباشر.

- تنطلق الاتوبيسات مباشرة من المحطات الرئيسية المحددة إلى مقر المنتدى بدون توقف في أي محطات أخرى.

- زمن تقاطر الاتوبيسات يصل 10 دقائق في أوقات الذروة.

- محطات الاتوبيسات ( التجمع الثالث - المهندسين – الاستاد –شيراتون - عبد المنعم رياض – العباسية – المعادي - دريم بارك -التجمع الأول ).

- الخدمة توفر كود الاتاحة الخاص بذوي الهمم بنسبة 30 %.

وتنطلق اليوم الإثنين وحتى 8 نوفمبر الجاري، أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»،المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، والذي يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا..لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمشاركة وفود أممية ودولية رفعية المستوى، ليوجه أنظار العالم صوب مصر وتجربتها التنموية الحديثة ولبحث معالجة قضية التحضر العالمي وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية.

وتستقبل القاهرة آلاف الوفود المشاركة من ممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني، لمناقشة التحديات الحضرية الملحة التي تواجه العالم اليوم، وحشد المجتمع الدولي للتركيز على الدور المهم الذي تلعبه الجهود المحلية في معالجة التحديات العالمية مثل أزمة الإسكان وتغير المناخ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ القائمة في ظل انتقال سكان العالم، باستمرار وبسرعة إلى المدن، أكثر من أي وقت مضى.

ومن المقرر أن يضم المنتدى الحضري العالمي ما يقرب من 600 حدث تركز على توطين أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في معالجة أزمة الإسكان العالمية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وحالات الطوارئ المناخية، وتشمل أبرز الأحداث حوارات رفيعة المستوى، وطاولة مستديرة وزارية حول الحوكمة متعددة المستويات لتسريع تنفيذ أجندة المدن الجديدة، وأجندة 2030 للتنمية المستدامة، وأجندات عالمية أخرى، وإطلاق تقرير المدن العالمية الرائد 2024 حول المدن والمناخ.



الأتوبيسات صديقة للبيئة



الأتوبيسات مجانية



تجمع الأتوبيسات في ميدان عبد المنعم رياض بالقاهرة



تحرك الأتوبيسات على مدار الساعة



أماكن تحرك أتوبيسات المنتدى الحضرى العالمى