وزارة النقل تشغل اليوم 100 أتوبيس مجانا لخدمة رواد المنتدى الحضرى العالمى

تبدأ وزارة النقل اليوم تشغيل خدمة مجانية لنقل رواد المنتدي الحضري العالمي من اليوم الإثنين 4 حتى الجمعة 9 نوفمبر، من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة.
وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن الخدمة ومواعيدها وأماكن الانطلاق..
- يوجد تطبيق إلكتروني لخدمة رواد المنتدي لمعرفة مواعيد وأماكن الأتوبيسات الخاصة.
- سيتم تشغيل 100 اتوبيس صديقة للبيئة (30 اتوبيس غاز – 70 اتوبيس كهرباء).
- مواعيد الأتوبيسات من الساعة 6:15 صباحاً حتي الساعة 10 مساءاً.
- الأتوبيسات تعمل من 9 محطات رئيسية بنطاق القاهرة الكبري بنظام التفويج المباشر.
- تنطلق الاتوبيسات مباشرة من المحطات الرئيسية المحددة الي مقر المنتدى بدون توقف في أي محطات أخرى.
- زمن تقاطر الأتوبيسات يصل 10 دقائق في أوقات الذروة.
- محطات الأتوبيسات ( التجمع الثالث - المهندسين – الاستاد –شيراتون - عبد المنعم رياض – العباسية – المعادي - دريم بارك -التجمع الأول).
- الخدمة توفر كود الاتاحة الخاص بذوي الهمم بنسبة 30%.
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