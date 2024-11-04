وزارة النقل تشغل اليوم 100 أتوبيس مجانا لخدمة رواد المنتدى الحضرى العالمى

كتب سيد الخلفاوى

تبدأ وزارة النقل اليوم تشغيل خدمة مجانية لنقل رواد المنتدي الحضري العالمي من اليوم الإثنين 4 حتى الجمعة 9 نوفمبر، من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة.

وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن الخدمة ومواعيدها وأماكن الانطلاق..