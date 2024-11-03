وزير الإسكان يتفقد الاستعدادات النهائية لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم الأحد 3 نوفمبر، الاستعدادات النهائية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى، والذى تنطلق فعالياته غداً الإثنين 4 نوفمبر ويستمر حتى 8 نوفمبر، بمشاركة دولية واسعة، ويتناول قضايا الإسكان والتنمية المستدامة، التحول التكنولوجي للمدن ومحورها الأساسي "الإنسان"، وغيرها.





وأكد المهندس شريف الشربيني، أن مصر تستهدف تعظيم الاستفادة من المنتدى من خلال عرض التجربة المصرية وفرص تصديرها للدول الأخرى، وخاصة الدول العربية والإفريقية، وكذا فتح آفاق جديدة للاستثمار، ولا سيما ما يخص تصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة.





وأشار وزير الإسكان إلى أن المنتدى يناقش قضايا الإسكان والتنمية المستدامة، والتى قطعت مصر فيها شوطاً كبيراً منذ عام 2014 وحتى الآن، من خلال إطلاق سياسة قومية للإسكان تمثل خارطة الطريق وصولاً إلى برامج تنفيذية ضمن برنامج قومي طموح "سكن لكل المصريين"، لضمان توفير السكن الملائم الميسر للجميع، وقد استطاعت مصر حل مشكلات المناطق العشوائية، وبالأخص المناطق الخطرة وغير الآمنة من خلال توفير مناطق سكنية بديلة توفر الخدمات الأساسية والسكن الميسر للجميع.







وأضاف الوزير، أن المنتدى يناقش أيضا قضية التحول التكنولوجي للمدن ومحورها الأساسي "الإنسان"، "مشيراً إلى ما أنجزته مصر خاصة في مجال بناء المدن الجديدة الذكية "مدن الجيل الرابع"، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وغيرهما، وذلك فى إطار تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية مصر 2052، والذى تنصب أولى أهدافه على مضاعفة رقعة المعمور المصرى.



من الجدير بالذكر، أن عدد الجلسات الرسمية التي تنظمها إدارة المنتدى، 31 جلسة، تشارك الحكومة المصرية بممثليها بغالبية الجلسات الرئيسية بعدد 27 جلسة كالتالي: 6 جلسات رفيعة المستوى (Dialogues) – 13 جلسة موائد مستديرة (Roundtables) – 5 جلسات ملتقيات جماعية (Assemblies) – 3 جلسات خاصة (Special Session)، كما بلغ عدد الجلسات الفرعية التي تنظمها الجهات المشاركة في المنتدى (Partner Led Events) 550 جلسة، منها 40 جلسة من تنظيم الجهات المصرية المختلفة، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من الجلسات من الجهات الوطنية كمتحدثين مع شركاء التنمية الدوليين.







وتشمل الجلسات الرئيسية الخاصة بجمهورية مصر العربية، جلسة خاصة عن مصر Egypt Special Session، ومن المستهدف تنظيم جلسة خاصة بمصر عن تمويل المشروعات القومية وفرص الاستثمار المستقبلية حيث تتناول الجلسة عرض تجربة الدولة المصرية في تمويل المشروعات الاجتماعية( تطوير المناطق العشوائية – تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي – تطوير المناطق العمرانية القائمة )، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية التي يمكن أن يسهم عائدها في تمويل المشروعات الأخرى، كذلك تتضمن الجلسة عرض الفرص الإستثمارية المستقبلية لجذب الإستثمارات الأجنبية وتصدير العقار المصري.



ويتضمن المنتدى الحضرى العالمى، عقد اجتماع وزراء الإسكان الأفارقة، ويهدف لعرض التجربة المصرية وتعظيم الإمكانات لتصدير المنظومة العقارية، وخلق فرص استثمار حقيقية للدولة المصرية في المجال العقاري بمشاركة كبار المطورين العقاريين، وكبار شركات المقاولات المصرية، كما سيتم على هامش الإجتماع توقيع اتفاقيات التعاون المشتركة مع بعض الدول الأفريقية، والتي سبق التنسيق معها وتجهيز بروتوكولات التعاون في صورتها النهائية.





وفيما يتعلق بالجلسات الخاصة بالجهات الوطنية: بلغ عدد الجلسات التي تنظمها الجهات المصرية في المنتدى (Partner Led Events) 40 جلسة، بالإضافة إلي الجلسات التي تنظمها الجهات الوطنية داخل الجناح المصري بالمعرض 25 جلسة، ومن المستهدف عرض التجربة المصرية في التنمية العمرانية بأبعادها المختلفة وتحديد الدروس المستفادة، والتي يمكن تسويقها إقليمياً أو دولياً من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



