‫الزراعة والري تتفقان على زراعة 20 ألف فدان قصب بالأقصر وقنا بنظام الري الحديث

كتبت أسماء نصار

عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الزراعة والري اجتماعا للتحديد على الطبيعة مساحات قصب السكر المزمع زراعتها بنظام الشتلات والري المطور والممارسات الزراعية الحديثة والإتفاق على النموذج الأمثل للتصميم وآلية التنفيذ.

حضر الاجتماع من وزارة الزراعة علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي ورئيس اللجنة والدكتور هاني درويش رئيس جهاز تحسين الأراضي والدكتور حسن شمس الدين مدير وحدة مشروعات تطوير الري الحقلي والدكتور جمعة بكير رئيس اللجنة الفنية بوحدة الري الحقلي والدكتور حسن معوض رئيس الادارة المركزية للدرسات والتخطيط والتقييم بالهيئة .

ومن وزارة الموارد المائية والري المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع تطوير الري والمهندس أحمد عبد الرسول رئيس الادارة المركزية لمشروعات تطوير الري والدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري والدكتور عاطف نصار مستشار الوزير لتطوير الري ونظم الري الحديث.

تناول الاجتماع مناقشة المساحات المقترحة بمحافظتى "الأقصر – قنا " لزراعة قصب السكر بالنظم المرشدة للمياه وتم الاتفاق على ان تتولى وزارة الموارد المائية والرى الاشراف على زراعة (10) الاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة الأقصر مع تطبيق نظام الرى بالتنقيط والزراعة بالشتلات .

كما تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى زراعة (10) الاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا مع تطبيق نظام الرى المطور، والممارسات الزراعية.

كما تم الاتفاق على عمل حقول إرشادية تجريبية للرى المطور والممارسات الزراعية والزراعة بالشتلات في بعض محافظات زراعة قصب السكر بمعرفة وحدة تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة.

