اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 10:00 ص
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‫وزير الرى يستعرض نتائج دراسات توفير المياه والإنتاجية لزراعة قصب السكر بالتنقيط

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 09:36 ص
‫وزير الرى يستعرض نتائج دراسات توفير المياه والإنتاجية لزراعة قصب السكر بالتنقيط الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة عددا من الدراسات البحثية التى يتم تنفيذها بمعهد بحوث إدارة المياه التابع للمركز القومى لبحوث المياه .

واستعرض سويلم النتائج الأولية للدراسات الجارى تنفيذها فى المحطة البحثية التابعة للمعهد فى إسنا بمحافظة أسوان لتقييم الوفر المائي المتوقع عند زراعة قصب السكر بالتنقيط وتأثير ذلك على الإنتاجية المحصولية .

كما تم استعراض ملامح منظومة دعم اتخاذ القرار عن طريق عمل خريطة بالتركيب المحصولي بالمحافظات وتقييم العائد الإقتصادى لزراعة المحاصيل المختلفة بتلك المحافظات .

وتناول الاجتماع عرض عن الزراعات الموفرة للمياه (الأرز الجاف) ونتائج التجارب البحثية التي تم تنفيذها بالمحطات البحثية التابعة للمعهد والمركز القومي لبحوث المياه .

 







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الارز

الارز الجاف

المياه



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