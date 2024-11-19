‫وزير الرى يستعرض نتائج دراسات توفير المياه والإنتاجية لزراعة قصب السكر بالتنقيط

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة عددا من الدراسات البحثية التى يتم تنفيذها بمعهد بحوث إدارة المياه التابع للمركز القومى لبحوث المياه .

واستعرض سويلم النتائج الأولية للدراسات الجارى تنفيذها فى المحطة البحثية التابعة للمعهد فى إسنا بمحافظة أسوان لتقييم الوفر المائي المتوقع عند زراعة قصب السكر بالتنقيط وتأثير ذلك على الإنتاجية المحصولية .

كما تم استعراض ملامح منظومة دعم اتخاذ القرار عن طريق عمل خريطة بالتركيب المحصولي بالمحافظات وتقييم العائد الإقتصادى لزراعة المحاصيل المختلفة بتلك المحافظات .

وتناول الاجتماع عرض عن الزراعات الموفرة للمياه (الأرز الجاف) ونتائج التجارب البحثية التي تم تنفيذها بالمحطات البحثية التابعة للمعهد والمركز القومي لبحوث المياه .