"معاك في الغيط" تقدم الدعم الفني للمزارعين والمربين

كتبت أسماء نصار

تواصل الحملة التى أطقلتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للتوعية والإرشاد الزراعى والإنتاج الحيوانى "معاك فى الغيط"، أعمالها لتوعية المزارعين والمواطنين بأهمية الحفاظ على الأرض الزراعية وخطورة التعدى عليها.



ويتم تنفيذ الحملة من خلال مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي، ومركز البحوث الزراعية، لتوعية المزارعين عبر وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، بما يساهم فى تكثيف وصول الدعم الفنى للمزارعين والمربين.



وتستهدف الحملة إرشاد وتوعية المزارعين لإتباع التوصيات والممارسات الزراعبة الحديثة والجيدة، فضلا عن توعية مربى الماشية لإتباع أساليب التربية السليمة، وتقديم الدعم الفنى للمرأة الريفية فى سبيل تنمية مهاراتها، الامر الذى يساهم فى تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الانتاجية وتحسين مستوى معيشة المزارعين.



ودشنت الوزارة صفحات خاصة للحملة على مواقع التواصل الإجتماعي: فيس بوك، تيك توك، يوتيوب، تحمل إسم الحملة، لإتاحة نشر مواد التوعية التى يتم انتاجها للحملة، سواء من ملصقات إلكترونية، أو فيديوهات ومواد فيلمية قصيرة، ذلك بالإضافة إلى تكثيف النشر عبر الصفحات والمواقع الرسمية الخاصة بالوزارة والجهاز الإعلامى لها، ومركز المعلومات الصوتية والمرئية، ومنصة الإرشاد الزراعي.



كان علاء فاروق وزير الزراعة، قد كلف أجهزة الوزارة، بتقديم كافة السبل لدعم جهود الحملة، والتوسع فى انشطتها، للوصول إلى كافة مزارعى مصر، بجميع القرى، بما يساهم فى تحقيق المرجو منها.