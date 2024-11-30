وزارة التموين تبدأ غدا صرف مقررات تموين شهر ديسمبر 2024 لأصحاب البطاقات

كتب ـ مدحت وهبة

مدت وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية وبقالين التموين بالسلع الأساسية لبدء صرف مقررات التموين عن شهر ديسمبر 2024، اعتباراً من غد الأحد، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، وتوفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفا من السلع، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات.

على جانب آخر، توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة بأسواق اليوم الواحد ألذى تم اطلاقها فى العديد من المحافظات المختلفة، حيث يتم طرح كرتونة بيض المائدة بسعر 145 جنيها للطبق بدلا من 160 و170 جنيها في الأسواق الأخرى، وطرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 275 جنيها للكيلو إضافة الى طرح الأرز الأبيض المحلى بسعر 24 جنيها للكيلو وطرح السكر بسعر 30 جنيها، وتوفير زيت الطعام بأنواعه وبحاجم مختلفة وكل السلع من مكرونة وشاي وجبن وألبان ومنظفات، كذلك توفير الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة.



