طلاب كلية هندسة المنصورة يزورون مشروعات البنية الأساسية بالمنصورة الجديدة

كتب أحمد حسن

نظمت كلية الهندسة، جامعة المنصورة الجديدة، بالتعاون مع جهاز مدينة المنصورة الجديدة، زيارة ميدانية لعددٍ من طلابها لأحد مشروعات البنية الأساسية التابعة للمدينة، وهو محطة تحلية مياه البحر التي تقوم بتغذية المدينة، وذلك في إطار الحرص على الاهتمام بالأنشطة التعليمية والعملية ومساعدة الطلاب على ربط الجانب النظري بالجانب العملي والميداني.

تأتي الزيارة كأحد الأنشطة التعليمية العملية لمنهج تخطيط شبكات البنية التحتية، والمقرر على طلاب المستويين الثاني والثالث ببرنامج هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية بكلية الهندسة في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025.

وخلال الزيارة، استمع الطلاب لشرح تفصيلي لعمليات تخطيط شبكات البنية التحتية المختلفة داخل المدينة، وطرق اختبارها وخطط المتابعة والصيانة اللازمة لها، من خلال عرض تقديمي داخل جهاز مدينة المنصورة الجديدة، ثم تم الانتقال إلى محطة تحلية مياه البحر بالمرحلة الرابعة بالمدينة، وذلك بصحبة مهندسي ومسئولي المحطة لمتابعة تفاصيل عملية تحلية وتنقية مياه البحر بدءا من سحب المياه من البحر وحتى خروجها من المحطة للتوزيع، مروراً بعمليات الترويب والترسيب والفصل والترشيح والتعقيم، حيث شهد الطلاب شرحا عمليا تفصيليا من قبل مهندسي المحطة لكل عملية منفصلة، بجانب الرد على استفسارات وأسئلة الطلاب.

وكان الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، قد أكد أهمية مثل هذه الزيارات الميدانية التي تساعد الطلاب في ربط الجانب النظري بالجانب العملي والميداني، وهو ما يسهم في إعداد خريج قادر على المنافسة والريادة وفهم المبادئ الأساسية للمسئولية المهنية والأخلاقية.