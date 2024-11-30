الزراعة تنظم ندوة حول أثر تغيرات المناخ على المحاصيل البستانية بالفيوم

كتبت أسماء نصار

نظمت مديرية زراعة الفيوم، ممثلة في إدارة طامية الزراعية، ندوة إرشادية عن "أثر التغيرات المناخية على المحاصيل البستانية" تنفيذا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة بعقد الندوات الإرشادية للمزارعين لتوعيتهم عن أثر التغيرات المناخية على المحاصيل البستانية.

وتضمنت الندوة التعريف بالأضرار التي تتعرض لها النباتات مثل تأثير التغير المناخي على انخفاض غلة المحاصيل والجودة الغذائية، بسبب الجفاف وموجات الحر والفيضانات و زيادة الآفات وأمراض النباتات.

كما تتفاوت التأثيرات في أرجاء العالم، و تسببها التغيرات في درجات الحرارة وهطول الأمطار و مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، الناجمة عن تغير المناخ العالمي و قدر في عام 2019 أن الملايين قد عانوا بالفعل من انعدام الأمن الغذائي بسبب التغير المناخي والتراجع المتوقع في إنتاج المحاصيل العالمي البالغ 2-6% حسب العقد الزمني.

و كان التوقع في عام 2019 أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 80% بحلول عام 2050، مما سيؤدي على الأرجح إلى انعدام الأمن الغذائي، والتأثير بشكل غير متناسب على المجتمعات الفقيرة.



كما تم الحديث على كيفية تأثير تغير المناخ على الزراعة في مصر: لا توجد دراسات أو مشروعات إحصائية تقيس بشكل دقيق الروابط بين تغير المناخ والتنقل، لكن تغيُّر المناخ يضر بالزراعة من خلال عدة تأثيرات مباشرة من خلال الحرارة المرتفعة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والظواهر المناخية المتطرفة، ونقص المياه، وكل هذه الظواهر تؤثر على إنتاج الغذاء، مما يؤثر بدوره على الدخل المادى.