‫ وزير الزراعة: الدولة المصرية اتخذت خطوات هامة لتحقيق الأمن الغذائى

كتبت أسماء نصار

تحدث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام الجلسة الوزارية الحوارية التي تتراسها وزيرة التغيرات المناخية الإماراتية بحضور الوزراء وممثلي المنظمات المشاركين في القمة على هامش مشاركته في قمة الغذاء العالمية في الإمارات.

وقال وزير الزراعة إنه فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري في ظل التحديات التي نواجهها والتى من بينها محدودية الارض والمياه والزيادة السكانية المطردة، اتخذت مصر عدة خطوات لتحقيق الامن الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية في بعض المحاصيل الاستراتيجية وذلك من خلال عدد من المحاور والتى يمكن ايجازها فى التوسع الزراعى الرأسى من خلال زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه، واستنباط أصناف نباتية عالية الانتاجية من المحاصيل الاستراتيجية المجابهة للتغيرات المناخية السلبية، وكذلك التوسع الزراعى الأفقى من خلال استصلاح اراضى جديدة منها مشروع الـ1,5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2,2 مليون فدان.



بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء المشروعات القومية للاستزراع السمكى، ومشروعات تحلية المياه، وترشيد مياه الرى وكذلك الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتحسين السلالات مع توجيه القطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات الزراعية خاصة التصنيع الزراعى وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وأضاف "فاروق" أن الدولة تتبنى نظام الزراعة التعاقدية والاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل الحبوب والزيوت والاعلاف.

كما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ⁠مشروع حياة كريمة والذى يهدف إلى رفع مستوى معيشة نحو اكثر من 60٪؜ من تعداد الشعب المصري في قرى مصر المختلفة والذى يعتبر من اكبر المشروعات التنموية في المنطقة في الوقت الحالي حيث شاركت فيه المنظمات والمؤسسات الدولية مثل الفاو وبرنامج الغذاء العالمي، كما أشار وزير الزراعة الى ⁠برنامج تكافل وكرامة والذي يستفيد منه ملايين من المواطنين المصريين وكذلك انشاء بنك الطعام المصري، وغيره من المؤسسات الداعمة للمواطن المصري.

وأضاف وزير الزراعة ⁠أنه على الرغم من الصعوبات التي تشهدها المنطقة الا ان الدولة المصرية تعمل بشكل جيد في هذا المجال بل وتستوعب كل الاشقاء الذين يعيشون فيها من دول المنطقة التي تشهد صراعات سياسية وجيوسياسية كبيرة.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد القى كلمة مصر صباح اليوم أمام الجلسة الافتتاحية بالقمة العالمية للأمن الغذائي في أبوظبي.