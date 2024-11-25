الحجر الزراعى: تخفيض قيمة رسوم حماية حقوق الملكية الفكرية لأصناف الفراولة

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور محمد المنسي - رئيس الحجر الزراعى المصري عن نجاح الحجر في التفاوض مع الشركة صاحبة حقوق الملكية الفكرية لمعظم أصناف الفراولة المنزرعة للتصدير، وذلك لخفض قيمة رسوم حماية حقوق الملكية الفكرية لتلك الأصناف بمعدل 20% والتي يتم تصديرها لدول الخليج العربي وذلك في إطار تعليمات علاء فاروق معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببذل الجهد نحو تيسير انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية وفي ظل بدء موسم تصدير الفراولة الطازجة.

ويعتبر التوقيت من أهم العوامل التي قام الحجر الزراعي بالعمل عليها لتطبيقها هذا الموسم التصديري لدفع عجلة الصادرات والتنمية و الحصول علي العائد الاقتصادي لجمهورية مصر العربية مع الحفاظ علي مكانة الصادرات الزراعية المصرية .

جدير بالذكر أن ذلك يأتي ذلك في اطار جهود الحجر الزراعي المصري في الالتزام بالمواثيق العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية مع ضمان نفاذ الصادرات المصرية الى مختلف دول العالم وحل اية معوقات قد تواجهها .