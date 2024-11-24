اليوم السابع
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وزير الزراعة يعلن فتح السوق الجواتيمالي أمام صادرات الموالح المصرية

الأحد، 24 نوفمبر 2024 05:07 م
وزير الزراعة يعلن فتح السوق الجواتيمالي أمام صادرات الموالح المصرية علاء فاروق وزير الزراعة
كتبت أسماء نصار

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أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فتح السوق الجواتيمالى لأول مرة أمام صادرت مصر من الموالح، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور محمد المنسى رئيس الحجرالزراعى المصري.

أوضح التقرير أنه تم إصدار المنشور الفنى اللازم للتعميم على مفتشى الحجر الزراعي والمصدريين، حيث يبدأ تجهيز الموالح بمحطات التعبئة اعتبارا من الغد لبدء شحنها فى الأول من ديسمبر .

يشار إلى أن إجمالى الصادرات الزراعية، خلال الاول من يناير 2024 حتى 20 نوفمبر الجاري، حيث تجاوزت 7.5 مليون طن من المنتجات الزراعية مقارنة ب6.7 مليون طن، بزيادة تجاوزت مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، وأن صادرات الموالح بلغت 2288676 طنا .







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