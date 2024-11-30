أمين الإفتاء: الشفاعة واردة لكل مؤمن يوم القيامة ولا خلاف عليها

محمد شعلان

أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال لبرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة الناس، حول هل هناك شفاعة للأصدقاء يوم القيامة؟

ورد الدكتور هشام ربيع قائلا: "شفاعة المؤمن لكل المحيطين به سواء أقارب أو معارف أو اصدقاء أو زوجة، والناس المؤمنين عموما يوم القيامة واردة ولا خلاف فيها حتى أن الشهيد يشفع في 70 من أقاربه وشفاعة المؤمن واردة".

وتابع: "السؤال دائما يسأل لو أنا ليا حد مقرب وتوست فيه الصلاح وتقول بلاش اعمل أي أعمال صالحة وهو هيشفع لي يوم القيامة نقوله ده مدخل من مداخل الشيطان، والشفاعة من المؤمن للمؤمن تعلى في الدرجات أو تحط من السيئات إنما الانسان لا يعتمد على غيره ولازم نجتهد في العبادات وفي منازل خاصة بالشهداء".

