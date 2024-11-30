أسعار الخضراوات بمنافذ وزارة التموين والطماطم ب 8.5 جنيه

كتب مدحت وهبة

ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت ، كميات كبيرة من منتجات الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة ، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

الطماطم 8.5جنيه -

البصل 15جنيها .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 19 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 25 جنيها .

- بطاطا 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20جنيها

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.

- الكوسة بـ 20 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .

- الليمون بـ 25 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

- الموز البلدي بـ 25 جنيها