أسعار الخضراوات بمنافذ وزارة التموين والطماطم ب 8.5 جنيه

ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت ، كميات كبيرة من منتجات الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة ، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية
الطماطم 8.5جنيه -
البصل 15جنيها .
- البطاطس بـ 19 جنيها .
- الجزر بـ 25 جنيها .
- بطاطا 10 جنيهات.
- الخيار بـ 20جنيها
- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
- الكوسة بـ 20 جنيها .
-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .
- الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .
- الليمون بـ 25 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
- الموز البلدي بـ 25 جنيها
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