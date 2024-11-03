وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل أنهت قدرات إيران على تنفيذ عمليات حقيقة

كتب عبد الوهاب الجندى

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن "القوات الإسرائيلية تمكنت من إنهاء قدرات إيران على تنفيذ عمليات حقيقية مخططة".

وأضاف خلال تفقده لقوات الاحتلال الإسرائيلي: ""عندما نغلق قدرة الإيرانيين على تنفيذ عمليات حقيقية خططوا لها، فإنهم يبحثون عن طرق إرهابية إضافية ويصبون كل ما في وسعهم في يهودا والسامرة".، في إشارة إلى الضفة الغربية.

من ناحية أخرى، طلبت 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من مجلس الأمن الدولي، اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 43 ألفا و341 شهيدا منذ السابع من أكتوبر 2023.