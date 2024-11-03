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استئناف التطعيم ضد شلل الأطفال بقطاع غزة بعد التوقف بسبب تعنت الاحتلال

الأحد، 03 نوفمبر 2024 02:43 م
استئناف التطعيم ضد شلل الأطفال بقطاع غزة بعد التوقف بسبب تعنت الاحتلال التطعيم في غزة
كتب محمد شعلان

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عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا عن استئناف تطعيم أطفال غزة ضد مرض شلل الأطفال، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ولم يستثنِ العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة أحدًا؛ صغيرا كان أم كبيرا، وكل شئ في القطاع أصبح مستهدفًا من قبل الاحتلال، ونال الجميع نصيبه من جرائمه المتواصلة حتى الأطفال.

ومن نجا من القصف والدمار أصبح عرضة للإصابة بأمراض نسيها العالم كشلل الأطفال الذي ظهر في غزة جراء العدوان، ورغم ذلك، بدأت حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في سبتمبر الماضي بعدما اكدت منظمة الصحة العالمية إصابة طفل بالشلل الجزئي جراء ذلك الفيروس في أول حالة من نوعها بالمنطقة منذ ربع قرن من الزمن.

ولكن الحملة توقفت بعد ذلك بسبب القصف الإسرائيلي والنزوح الجماعي وانعدام القدرة على الوصول إلى أماكن التطعيم، وبعد جهود حثيثة، جرى استئناف الحملة في غزة، ليهرع الأهالي حاملين أطفالهم لعلهم يحظون بقدر من ذلك التطعيم يقيهم الإصابة بذلك المرض اللعين.







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اليوم السابع بلس




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