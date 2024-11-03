وزير الصحة: نستخدم التكنولوجيا فى توقع الأمراض وتصميم العلاج للمرضى

محمد صبحى

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، إن الثورة الصناعية شهدت رحلة طويلة والآن نستخدم النظم السيبرانية، وقد اعتمدت على البحوث والعلماء الذى يرجع لهم الفضل فى حل ما نراه الان من استخدامات طبية واسعة.



وأضاف وزير الصحة خلال كلمته بحفل مرور 75 عاما للتعاون المصرى مع هيئة فولبرايت ، نتحدث عن الصحة والرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات التى تخلق رعاية صحية سهلة ودقيقة وهذا العهد لم يكن ليتأدى دون علاقة البحوث والصناعة وهذا موضوع الجلسة التالية ومناقشة ما تم فى المعامل ونقلة للتصنيع وهناك مراكز الرعاية الطبية ولن يمكنا القيام بذلك دون البحوث والتركيز على الانسان ليكون مركز البحوث والعلوم

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، خرجنا بحلول جديدة تهتم بسلامة الانسان وصحته وفى عام 2020 انتقلنا من الرقمنة إلى اللامركزية وتوقع الأمراض وعدم التوقف عند الحماية منها ونستخدم التكنولوجيا الان فى توقع الأمراض وعملية الشخصنة الآن فى تصميم العلاج لشخص منفرد حتى يكون الفرد مركز البحوث لصحة الانسان ومن ثم هناك الثورة الصناعية الخامسة التى تعتمد على الانسان الآلى والتكنولوجيا،

واستطرد وزير الصحة، عندما نتحدث عن الطب المشخصن والصحة عن بعد ويمكننا ان نقدم الخدمة الصحية للأشخاص بالأماكن النائية والبعيدة لتقديم الخدمة المناسبة اذا لم بستدعى الامر ادخاله للمستشفى ونخرج بأدوات لمراقبة المريض بشكل يومى حتى يمكنا استخدام الأدوات لتتبع مصفوفة صحة المريض وهذا فى طريق الرعاية الطبية المعرفية وذلك من خلال المعامل والمهندسين الذين قدموا هذه الابتكارات لرصد المرضى بشكل يومى وهذه الثورة 5.0 وكلها ابتكارات واضفنا لذلك عمليات زرع الأعضاء فى نفخ هذه الأعضاء الطبيعية وزرع هذه الأعضاء وما نسميه التوأمة الرقمية حتى نقدم للأطباء وبدأت هذه العملية فى معامل البحوث وهذا مثال جيد للتطور القائم على البيانات وهناك الخدمات الصحية المبتكرة التى سنراها فى المستقبل وكنا نرى هذه الابتكارات كل 100 عام والان نراها بشكل متواتر .